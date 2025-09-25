Balearon a un hombre que estaba saliendo del ex Comcar tras cumplir su condena: encontraron quemado el auto utilizado para el crimen

Un hombre que estaba saliendo de la Cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar ) tras cumplir su condena fue baleado este miércoles por la tarde, informó Subrayado y confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El desde ayer exrecluso estaba saliendo del Comcar cuando fue atacado a balazos desde un auto , junto a un amigo que lo fue a esperar.

Ambos fueron internados: el liberado sufrió disparos en el tórax y la espalda, y se encuentra estable , mientras que su colega recibió un balazo en un brazo y fue dado de alta . La Policía encontró un cargador de pistola en el auto en el que fue a buscar a su compañero, por lo que tras salir del centro de salud fue detenido.

El autor de los disparos huyó de la zona y el auto en el que cometió el ataque fue encontrado parcialmente quemado en las calles Camino Méndez y Edgar Allan Poe , entre los barrios Las Torres y Los Bulevares, a unos ocho kilómetros de la cárcel.

Según informó El País, el exrecluso objetivo del ataque es conocido como "El Moroto". Tiene antecedentes por rapiña, disparo de armas de fuego, receptación, violencia privada y hurto.

"Estamos sorprendidos, es un evento que no es habitual. Es el primero que sucede en la historia, tenemos que sentarnos a analizar a conciencia esta situación", dijo la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, en una rueda de prensa realizada horas después del ataque.

La jerarca indicó que esperan el avance de las investigaciones de la Policía y Fiscalía para "aclarar información y saber cuál fue el móvil", y remarcó que la cárcel tiene "vigilancia" pero el hecho "ocurrió cruzando la calle, no es zona que vigile el INR".