Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / CÁRCELES

Balearon a un hombre que estaba saliendo del ex Comcar tras cumplir su condena: encontraron quemado el auto utilizado para el crimen

"Estamos sorprendidos, es un evento que no es habitual. Es el primero que sucede en la historia", dijo la directora del INR, Ana Juanche

25 de septiembre 2025 - 8:19hs
Entrada a la Cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar)

Entrada a la Cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar)

Foto: Inés Guimaraens

Un hombre que estaba saliendo de la Cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) tras cumplir su condena fue baleado este miércoles por la tarde, informó Subrayado y confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El desde ayer exrecluso estaba saliendo del Comcar cuando fue atacado a balazos desde un auto, junto a un amigo que lo fue a esperar.

Ambos fueron internados: el liberado sufrió disparos en el tórax y la espalda, y se encuentra estable, mientras que su colega recibió un balazo en un brazo y fue dado de alta. La Policía encontró un cargador de pistola en el auto en el que fue a buscar a su compañero, por lo que tras salir del centro de salud fue detenido.

Más noticias
Celdas de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar. (Archivo)
HOMICIDIO

Asesinaron de una puñalada a un preso en el ex Comcar: era de nacionalidad cubana

Policía. (Archivo)
FALLECIDO

Encontraron un cuerpo al costado de una ruta de Rivera: estaba en estado de descomposición

El autor de los disparos huyó de la zona y el auto en el que cometió el ataque fue encontrado parcialmente quemado en las calles Camino Méndez y Edgar Allan Poe, entre los barrios Las Torres y Los Bulevares, a unos ocho kilómetros de la cárcel.

Según informó El País, el exrecluso objetivo del ataque es conocido como "El Moroto". Tiene antecedentes por rapiña, disparo de armas de fuego, receptación, violencia privada y hurto.

"Estamos sorprendidos, es un evento que no es habitual. Es el primero que sucede en la historia, tenemos que sentarnos a analizar a conciencia esta situación", dijo la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, en una rueda de prensa realizada horas después del ataque.

La jerarca indicó que esperan el avance de las investigaciones de la Policía y Fiscalía para "aclarar información y saber cuál fue el móvil", y remarcó que la cárcel tiene "vigilancia" pero el hecho "ocurrió cruzando la calle, no es zona que vigile el INR".

Temas:

Comcar baleado Ministerio del Interior INR

Seguí leyendo

Las más leídas

Archivo: Claudia Hugo y Danilo Astori
PENSIONES

Directorio de BPS rechazó por unanimidad otorgar una pensión a Claudia Hugo por la muerte de Danilo Astori: los motivos

Javier Méndez y David Terans
COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó 1-2 Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: con goles de Leandro Umpiérrez y David Terans de penal, el aurinegro avanzó a semifinales

Nicolás López y Abel Hernández
FÚTBOL URUGUAYO

Abel Hernández aclaró lo que pasó con su precontrato y reveló lo que le dijo al "pesado" del Diente López en el Gran Parque Central

Foto de archivo de 2023: cambios en la movilidad en Ellauri
CIUDAD

Los cambios en Ellauri, Rondeau y Comercio que prepara la intendencia para agilizar el tránsito en Montevideo antes de fin de año

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos