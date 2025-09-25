Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / COPA LIBERTADORES

Mariano Closs y Diego Latorre criticaron el arbitraje de Andrés Matonte en el partido de River; mirá lo que dijeron

Mariano Closs y Diego Latorre, periodistas argentinos, criticaron la actuación de Andrés Matonte en el partido de River por Copa Libertadores

25 de septiembre 2025 - 10:42hs
ESPN

Mariano Closs y Diego Latorre, dos de los periodistas argentinos más reconocidos, criticaron la actuación del árbitro uruguayo Andrés Matonte en el partido entre River Plate y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el Verdao se impuso 5-2 en el global y clasificó a semifinales.

Una vez finalizado el encuentro, todos los futbolistas de River Plate en el campo, e incluso los que estaban en el banco de suplentes, fueron a reclamarle a Matonte por jugadas puntuales, al punto que los policías tuvieron que intervenir para proteger el colegiado uruguayo ante la bronca del equipo argentino.

Los jugadores de River Plate increpan a Andrés Matonte

La crítica de Mariano Closs y Diego Latorre

Una vez finalizado el encuentro, cuando los futbolistas de River increparon al árbitro, Closs comenzó diciendo: "Polémico arbitraje... muy polémico arbitraje del señor Matonte", a lo que, segundos después, Latorre suma: "Si, muy polémico. Mal arbitraje".

Instantes después, mientras transcurrían las imágenes de las protestas de los jugadores de River, Diego Latorre suma: "Además es su responsabilidad Mariano porque se equivoca en jugadas... para mí el penal es un gris, se equivoca en jugadas en las que el VAR no puede intervenir".

El polémico arbitraje de Andrés Matonte

El uruguayo tuvo un polémico rendimiento a lo largo del encuentro con decisiones pequeñas, las faltas conocidas como "las chiquitas". La acumulación de esas decisiones hizo que poco a poco se le vaya escapando el partido de las manos.

Con el resultado 1-1 y un global de 3-2 a favor del elenco local, el encuentro se estaba desarrollando con un final incierto y que estaba para cualquiera. River, que tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de Weverton, se mantenía expectante y acechaba el área rival. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el minuto 85, cuando el árbitro uruguayo cobró infracción a favor del equipo brasileño por una supuesta mano de Facundo Colidio.

Bruno Fuchs ejecutó el tiro libre rápidamente y habilitó a un Facundo Torres que se lanzó en ataque. Acuña, quien ya estaba amonestado, volvió de forma desesperada y terminó sujetando al uruguayo. Andrés Matonte sancionó la pena máxima y expulsó al lateral izquierdo de la selección argentina, quien ya estaba amonestado por su empujón a Vitor Roque.

Palmeiras eliminó a River Plate

Todos los futbolistas de River le reclamaron efusivamente al árbitro, aludiendo que no había dado la orden para que el juego se repusiera e incluso que la infracción por mano de Colidio que había sancionado no era correcta.

Otro de los errores que cometió Matonte, que posteriormente se retractó, fue que amonestó a Maxi Salas en una acción en el segundo tiempo y le mostró la tarjeta roja, como si fuese la segunda amarilla para el argentino. No obstante, Matonte se equivocó y Salas no estaba amonestado anteriormente, por lo que cambió su decisión.

