Copa Libertadores: River Plate se quedó en la puerta de las semifinales al caer ante Palmeiras en Brasil

Palmeiras , con goles de Vitor Roque y por partida doble del argentino José Manuel López , venció este miércoles 3-1 a River Plate para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 , luego de comenzar en desventaja en el marcardor con el temprano gol de Maxi Salas.

El Verdão remató la eliminatoria en el Allianz Parque de Sao Paulo , tras haber ganado 2-1 la semana pasada en Buenos Aires.

Después de que los anfitriones empezaran en desventaja, Vitor Roque niveló en el minuto 51 y el "Flaco" López firmó su doblete en el 90+1 , de penalti, y en el 90+4, con un potente disparo al borde del área.

"Tal vez sea el mejor o uno de los mejores momentos de mi carrera, pero sobre todo es un gran momento de todo el grupo", celebró en zona mixta el atacante argentino, de 24 años, quien con siete goles encabeza a los artilleros de esta Libertadores junto a Adrián "Maravilla" Martínez (Racing).

Maximilano Salas había adelantado a los millonarios en el minuto 8.

Marcos Acuña fue expulsado en el 87 por doble amonestación en la jugada del penal.

El equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira se enfrentará en semis con el ganador de la eliminatoria Sao Paulo-Liga de Quito, que se define el jueves en el Morumbi tras victoria 2-0 de los ecuatorianos en la altura la semana anterior.

Maxi Salas madrugó en a Palmeiras en Sao Paulo

Tres veces campeón de la Copa Libertadores, en 1999, 2020 y 2021, el Palmeiras arrancó con mucha fuerza y Joaquín Piquerez probaba a Franco Armani apenas a los 3 minutos de juego.

Sin embargo, River aprovechó una jugada a pelota quieta para tomar ventaja e igualar temporalmente la serie. Salas, de cabeza, anotó con un impecable servicio de tiro libre del colombiano Juan Fernando Quintero cuando no se cumplían los 10 minutos.

Ambos equipos mostraban su enorme potencial ofensivo y Armani y, en el otro arco, Weverton tenían bastante trabajo.

Al borde del descanso, el arquero anfitrión evitó un desastre, al resolver un mano a mano ante un Kevin Castaño que había quedado con todo a favor para marcar tras una carambola en el área, con un taco que él mismo dio y que rebotó en un defensa para dejarle la pelota a sus pies.

"El gol (en contra) nos intranquilizó un poco", analizó Ferreira. "Tuvimos una buena reacción" y "fuimos muy diferentes (en el segundo tiempo). Más agresivos sin y con balón", agregó.

Vitor Roque vale cada centavo

Palmeiras convirtió a Vitor Roque en el fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano con la promesa de goles como el de este miércoles. El atacante, por el que el equipo paulista pagó al Barcelona 25,5 millones de euros a principios de año, anotó el empate.

Conectó un cabezazo a centro de Joaquín Piquerez y Armani dio rebote. Él mismo lo aprovechó para definir a placer.

Palmeiras Palmeiras eliminó a River Plate AFP

Entre tensión creciente y empujones, River no se rindió e incluso juntó al colombiano Miguel Borja con Salas para buscar el gol que le devolviera la vida.

Su ilusión terminó tras una jugada que tomó distraído al equipo argentino. Facundo Torres, que vino desde el banco, escapó en solitario hacia el arco de River y fue derribado en el área por Marcos Acuña.

El penalti para Palmeiras lo convirtió en gol López, que no tuvo suficiente con ello y segundos después volvió a anotar con un tiro inatajable que cerró la puerta a cualquier posibilidad de que River reaccionara.

"Se nos termina yendo el partido de las manos", lamentó el técnico visitante, Marcelo Gallardo.

El compromiso terminó con las pulsaciones arriba para los argentinos, con los jugadores y el cuerpo técnico reclamándole airadamente al árbitro en los últimos minutos.

FUENTE: AFP