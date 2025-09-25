Paro de maestros en Montevideo: cómo funcionará la alimentación escolar y la entrega de viandas este jueves

Alimentación escolar Diego Battiste

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó cómo funcionará el régimen de alimentación escolar este jueves 25 de setiembre, jornada en la que el sindicato de maestros de Montevideo (Ademu Montevideo) convocó a un paro de 24 horas en protesta por la agresión a una maestra en una escuela del barrio Casabó.

Las escuelas públicas ya estaban cerradas del 22 al 24 de setiembre por las vacaciones de primavera, por lo que el regreso a clases se pospone un día. Este paro será el tercer paro del año por agresiones a docentes, siendo el último en agosto por la agresión a la directora de la Escuela Nº65 de Ciudad Vieja. Además, se realizará una asamblea para tratar la agresión a la maestra, quien fue atacada por la madre de un alumno.

Sin embargo, desde la DGEIP se garantizó que la alimentación escolar "funcionará en centros abiertos con docentes y auxiliares".

En centros sin docentes, en tanto, se entregan viandas entre las 11:00 y las 13:00 horas.

