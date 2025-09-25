Dólar
/ Nacional / ANEP

Paro de maestros en Montevideo: cómo funcionará la alimentación escolar y la entrega de viandas este jueves

El sindicato de maestros de Montevideo convocó a un paro de 24 horas por la agresión a una maestra en una escuela de Casabó

25 de septiembre 2025 - 9:28hs
Alimentación escolar

Alimentación escolar

Diego Battiste

Las escuelas públicas ya estaban cerradas del 22 al 24 de setiembre por las vacaciones de primavera, por lo que el regreso a clases se pospone un día. Este paro será el tercer paro del año por agresiones a docentes, siendo el último en agosto por la agresión a la directora de la Escuela Nº65 de Ciudad Vieja. Además, se realizará una asamblea para tratar la agresión a la maestra, quien fue atacada por la madre de un alumno.

Sin embargo, desde la DGEIP se garantizó que la alimentación escolar "funcionará en centros abiertos con docentes y auxiliares".

En centros sin docentes, en tanto, se entregan viandas entre las 11:00 y las 13:00 horas.

