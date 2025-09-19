Dólar
/ Nacional / PARO EN ESCUELAS

Maestros de Montevideo convocaron a un paro el jueves 25, día que estaba previsto el regreso por vacaciones de setiembre en públicos

El paro será solo en escuelas públicas de la capital del país y será un día después de las vacaciones del mes de setiembre

19 de septiembre 2025 - 17:15hs
20240318 Tunica y moña. Escuela pública n°72, clases, educación, alumnos. (20).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu Montevideo) convocó a un paro de 24 horas el próximo jueves 25 de setiembre por la agresión a una maestra en una escuela del barrio Casabó.

Las escuelas públicas ya iban a permanecer cerradas los días 22, 23 y 24 de setiembre debido a las vacaciones de setiembre, por lo que el reintegro a las clases en los centros públicos de la capital se postergará un día. Este período de descanso es el último receso antes de las evaluaciones finales y las actividades de cierre de curso.

De modo que los niños que asistan a las escuelas de Montevideo, podrán tener un cuarto día libre debido al paro.

La medida sindical del próximo jueves contará además con una asamblea de maestros donde tratarán la agresión a la trabajadora. En este caso, la maestra en cuestión fue agredida por una madre de uno de sus alumnos.

Este será el tercer paro que Ademu Montevideo realiza en el año por agresiones a maestros, según comentó la secretaria general del sindicato Paola López a El Observador.

La última vez que los trabajadores habían tomado esta medida fue el mes pasado, cuando los maestros de Montevideo hicieron un paro debido a que la directora de la Escuela Nº 65 de Ciudad Vieja había sido agredida. Ademu estableció en 2014 que se decidirá un paro automático ante la agresión a un trabajador de la educación.

