Maestros de Montevideo convocaron a un paro el jueves 25, día que estaba previsto el regreso por vacaciones de setiembre en públicos

El sindicato de maestros de Montevideo ( Ademu Montevideo ) convocó a un paro de 24 horas el próximo jueves 25 de setiembre por la agresión a una maestra en una escuela del barrio Casabó .

Las escuelas públicas ya iban a permanecer cerradas los días 22, 23 y 24 de setiembre debido a las vacaciones de setiembre, por lo que el reintegro a las clases en los centros públicos de la capital se postergará un día. Este período de descanso es el último receso antes de las evaluaciones finales y las actividades de cierre de curso.

De modo que los niños que asistan a las escuelas de Montevideo , podrán tener un cuarto día libre debido al paro .

La medida sindical del próximo jueves contará además con una asamblea de maestros donde tratarán la agresión a la trabajadora. En este caso, la maestra en cuestión fue agredida por una madre de uno de sus alumnos .

Este será el tercer paro que Ademu Montevideo realiza en el año por agresiones a maestros, según comentó la secretaria general del sindicato Paola López a El Observador.

La última vez que los trabajadores habían tomado esta medida fue el mes pasado, cuando los maestros de Montevideo hicieron un paro debido a que la directora de la Escuela Nº 65 de Ciudad Vieja había sido agredida. Ademu estableció en 2014 que se decidirá un paro automático ante la agresión a un trabajador de la educación.