Ancap alerta por estafa que simula una nota periodística y llama a invertir en falso programa de inversiones

Ancap advirtió este viernes por una estafa que circula en redes sociales , simulando ser un artículo periodístico de El Observador , que llama a invertir en un falso negocio .

"Se ha detectado la circulación en redes sociales y páginas web de un contenido falso que simula ser una nota del diario El Observador y promociona un supuesto programa denominado Inversiones ANCAP ", afirma el comunicado, que agrega que la empresa ha " denunciado en reiteradas oportunidades " este tipo de situaciones.

En efecto, el enlace que circula en redes sociales y otras plataformas utiliza la imagen y el formato de El Observador, citando a la presidenta de la petrolera, Cecilia San Román.

"En dicho material se utilizan de manera engañosa el nombre y la imagen de la presidente de ANCAP , Cecilia San Román, así como de autoridades del Banco República (BROU), del Ministerio de Economía y de otras instituciones públicas, con el fin de dar credibilidad a una oferta de inversión que promete ganancias extraordinarias en pocos días", detalló Ancap.

Este programa, sin embargo, no existe. Tampoco el artículo periodístico que se atribuye a El Observador.

Ancap reafirmó que no "respalda ni participa en plataformas de inversión financiera".

Por estas razones, la empresa exhortó a la población a "no brindar datos personales" y verificar "cualquier información en los canales de comunicación oficiales de la compañía".