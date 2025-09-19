Dólar
Nacional / ESTAFAS

Ancap alerta por estafa que simula una nota periodística y llama a invertir en falso programa de inversiones

La empresa recordó que no "respalda ni participa en plataformas de inversión financiera" y aseguró que ha presentado denuncias en reiteradas oportunidades por estas situaciones

19 de septiembre 2025 - 18:25hs
Fachada de Ancap. Archivo

Fachada de Ancap. Archivo

Leonardo Carreño

Ancap advirtió este viernes por una estafa que circula en redes sociales, simulando ser un artículo periodístico de El Observador, que llama a invertir en un falso negocio.

"Se ha detectado la circulación en redes sociales y páginas web de un contenido falso que simula ser una nota del diario El Observador y promociona un supuesto programa denominado Inversiones ANCAP", afirma el comunicado, que agrega que la empresa ha "denunciado en reiteradas oportunidades" este tipo de situaciones.

En efecto, el enlace que circula en redes sociales y otras plataformas utiliza la imagen y el formato de El Observador, citando a la presidenta de la petrolera, Cecilia San Román.

"En dicho material se utilizan de manera engañosa el nombre y la imagen de la presidente de ANCAP, Cecilia San Román, así como de autoridades del Banco República (BROU), del Ministerio de Economía y de otras instituciones públicas, con el fin de dar credibilidad a una oferta de inversión que promete ganancias extraordinarias en pocos días", detalló Ancap.

Este programa, sin embargo, no existe. Tampoco el artículo periodístico que se atribuye a El Observador.

ancap falso

Ancap reafirmó que no "respalda ni participa en plataformas de inversión financiera".

Por estas razones, la empresa exhortó a la población a "no brindar datos personales" y verificar "cualquier información en los canales de comunicación oficiales de la compañía".

