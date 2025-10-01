Kike Olivera, el fichaje más caro en la historia de Gremio, se quiere ir del club brasileño

El delantero de la selección uruguaya, Cristian Olivera, más conocido como Kike Olivera , no está conforme con el técnico de su actual club, Gremio de Porto Alegre, Mano Menezes, ya que este lo ha tenido muy poco en cuenta en las últimas presentaciones por el Campeonato Brasileiro.

El futbolista fue contratado por el club gaúcho por una suma sideral para lo que es incluso el mercado brasileño.

De esa forma, se transformó en el fichaje más caro en la historia de Gremio, que abonó US$ 4.500.000.

Según informan medios desde Brasil y más precisamente, desde Porto Alegre, Kike Olivera se encuentra molesto con su entrenador, Mano Menezes.

Según el diario Zero Hora, el uruguayo está descontento con la pérdida de minutos en el plantel de Gremio desde su regreso de la fecha FIFA.

El delantero, quien ha sido poco utilizado por Mano Menezes, le pidió a sus empresarios que busquen opciones en el mercado para una posible salida, según informa el citado medio.

A su vez, expresa que, entre bastidores, la directiva de Gremio se muestra insatisfecha con algunas conductas del jugador, como faltar a los entrenamientos tras ser convocado por la selección uruguaya.

Kike Olivera tiene contrato hasta 2028 y vale destacar que se desvinculó de su hasta entonces representante (que incluso fue quien lo llevó al club gaúcho), Edgardo Lasalvia, el pasado 17 de mayo, como informó Referí.