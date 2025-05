Dos días después de conocida la noticia, Kike Olivera dijo al respecto que su asunto “es un poquito complicado”.: "Tomé esta decisión junto a la familia de poder iniciar nuevos rumbos, de poder crecer más, porque siento que en los últimos años él no está trabajando profesionalmente como se debe”.

20250119 Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central

Olivera señaló que habló con el empresario y que le dijo que “no estaba conforme” con su trabajo, lo que Lasalvia “no lo tomó en buenos términos”.

Consultado por si la posibilidad de que llegar a Nacional pudo haber roto la relación, dijo: “No, eso no. En ese momento eran más ganas mías de ir a Nacional que lo que él quería”.

“Hace una semana no me atiende el teléfono", dijo Lasalvia en aquel momento a Referí.

“No seré profesional como dice, pero ese no profesional fue el que le salvó la vida en varias situaciones muy complicadas. Me dijo un allegado a él que estaba diciendo que no soy agente FIFA, que no tengo licencia. Y él tampoco tiene licencia de manejar y maneja por todos lados. De hecho lo salvé en el juzgado por una licencia que había sacado y lo salvé con mis abogados, siempre lo respaldamos”, agregó.

La sugestiva foto que subió Edgardo Lasalvia dedicada a Kike Olivera luego de que ambos se distanciaran

En las últimas horas, el distanciamiento entre el Chino Lasalvia y Kike Olivera tomó otro matiz.

Es que el representante subió un mensaje a su cuenta de Instagram.

En el mismo aparece una fotografía de ambos cuando el futbolista firmó contrato con Gremio de Porto Alegre hace algunos meses.

Y allí, Lasalvia subió un emoji de una cara con los ojos tapados.

Aquí se puede ver su posteo: