/ Mundo / CONFLICTO

Emmanuel Macron anunció en la ONU que Francia reconoce a Palestina como Estado

En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala de la Asamblea General donde se celebra la conferencia saltó en aplausos

22 de septiembre 2025 - 17:18hs
El presidente de Francia, Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron

EFE/EPA/LUKAS COCH

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una "conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)" que se celebra en la ONU.

En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala de la Asamblea General donde se celebra la conferencia saltó en aplausos.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad", dijo el mandatario francés.

"Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno", recordó Macron.

"Este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel", subrayó.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

EFE

Emmanuel Macron Francia Asamblea ONU Palestina Israel

