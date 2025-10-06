"No trabajamos la simulación; preferimos jugar": DT uruguayo destacó que sus futbolistas no fingen faltas o agresiones para sacar ventaja; mirá lo que dijo Martín Varini

El uruguayo Martín Varini , entrenador del Juárez FC del balompié mexicano, aseguró este domingo que sus futbolistas no fingen faltas o agresiones en contra para sacar ventaja porque no están mentalizados en mentir.

"Mis jugadores no le entran en el fútbol de engaño, no trabajamos la simulación; preferimos jugar , aunque sí estamos atentos a los detalles y si es necesario reclamar, lo hacemos", dijo el estratega en entrevista con EFE.

Varini, de 34 años, es el técnico más joven del fútbol mexicano, a pesar de lo cual tiene al humilde Juárez en zona de clasificación a cuartos de finales del torneo Apertura.

En una liga en la que fingir de manera ventajista es algo de todos los días, el estratega ve el fútbol de manera diferente. "Somos incómodos, rebeldes; mi equipo busca darle una continuidad al juego y con eso está intentando un buen cierre de campeonato para terminar lo más alto en la clasificación", indicó.

La carrera de Martín Varini

Varini fue un defensor central con talento, que llegó a vestir la camiseta de la selección uruguaya sub 20. A los 22 estuvo a punto de ser fichado por el Varese del fútbol italiano, pero la negociación se cayó y el zaguero anunció su retiro.

MEX4572. GUADALAJARA (MÉXICO), 05/10/2025.- El técnico de Juárez FC, Martin Varini, reacciona durante un partido entre Atlas vs Juárez FC este viernes, en el estadio Jalisco, en Guadalajara (México). Varini, entrenador del Juárez FC del balompié mexicano, Martín Varini, técnico de Juárez FC Foto: EFE

"A una corta edad puse fin a mi carrera de futbolista porque no estaba disfrutando, sin embargo, la caprichosa, como le decimos a la pelota en Uruguay, me llamó. Al final, el fútbol es mi pasión y como entrenador empiezo a cumplir mis sueños".

Después de estudiar Administración de empresas, Varini regresó como manejador. En el 2021 se hizo cargo del Rentistas de su país, al que comandó en la Copa Libertadores; después pasó por Defensor Sporting uruguayo y Athletico Paranaense brasileño, del cual emigró a México el año pasado.

También fue entrenador auxiliar de Paulo Pezzolano en España con Valladolid y en Brasil con Cruzeiro.

Después de 12 jornadas, Juárez ha hecho más de lo esperado. Es octavo de la tabla de posiciones del Apertura mexicano, con el quinto mejor ataque del campeonato.

"Ofensivamente el equipo ha dado un paso adelante; creamos oportunidades y la estamos metiendo. El colombiano Óscar Estupiñán está en gran momento (lleva seis goles); eso es también producto de que generamos; vamos con muchos jugadores al ataque y eso trae por consecuencia la oportunidad de convertir".

Estupiñán encabeza la legión de colombianos en el Juárez, que completan figuras como los defensas Moisés Castillo y Jesús Murillo; el centrocampista Diego Valoyes y el delantero Homer Martínez.

"Nos fijamos en el perfil de jugador, no en su nacionalidad. Cuando llegué ya estaban Moi, Valoyes y Óscar. En nuestro proceso, contratamos a Murillo y a Homer. El futbolista colombiano tiene un dote físico importante; es explosivo, veloz y técnicamente trabaja bien, aunque están por su calidad, no por su origen", explicó.

Si bien defiende el buen trato de la pelota y da prioridad al ataque a partir de un orden en la defensa, Varini ve el fútbol con humanismo y como entrenador prefiere ser líder que jefe.

"Es difícil llevarlo a la práctica, aunque tengo vocación de dirigir; entonces asumo desde la naturalidad, desde la frontalidad y honestidad con el jugador. Nos decimos lo que pensamos, sin misterio, siempre con el equipo por encima de las individualidades".

Juárez no es favorito para ganar el torneo Apertura, pero Varini parece no darse cuenta de eso. En el presente torneo empató con el poderoso América, venció a los Pumas UNAM y al Guadalajara; y ante Cruz Azul estuvo a punto de sacar un empate.

¿Hasta dónde pueden llegar?

“Tenemos una espina clavada del pasado torneo Clausura, cuando perdimos el pase a cuartos de finales en penales. Somos un equipo duro de vencer; nos hemos hecho muy fuertes en casa y podemos llegar lejos”.

Por Gustavo Borges, EFE