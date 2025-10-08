La decisión de Nacional con su nueva política de comunicación tras las declaraciones de directivos y para "mantener la unidad existente"; y la reunión con Ignacio Alonso

La directiva de Nacional adoptó una nueva estrategia de comunicación con respecto a sus dirigentes para “mantener la unidad existente entre todos los estamentos del club”, la cual fue informada a través de un comunicado.

El cambio se da luego de que la semana pasada hubiera cruce de declaraciones entre directivos, principalmente entre Javier Gomensoro y el vicepresidente Flavio Perchman , lo que llevó a que en los últimos días el presidente Ricardo Vairo le solicitara a los dirigentes a que se llamen a silencio.

Este miércoles, en algo nuevo en el club y en esta administración, Nacional emitió un comunicado a la prensa en el que reporta “las novedades más relevantes de la sesión de Comisión Directiva del 6/10/2025”.

Dicha nota tiene como principal titular, lo siguiente: “Nacional unificará declaraciones públicas en la recta final del año”.

ARGENTINA La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González y los mensajes de excompañeros tricolores tras ser intervenido quirúrgicamente

URUGUAYOS "El Loco Abreu me rompía un poco los huevos": el ex Nacional Leandro Lozano contó lo que le pedía su ex DT en Boston River y dijo cómo ve su puesto en la selección uruguaya

Según indicaron a Referí desde el club albo, esta decisión "vino para quedarse" y no será solo por esta semana.

Al respecto, se indica que “en el marco de la reunión de Directiva de esta semana, a los efectos de mantener la unidad existente entre todos los estamentos del club, se definió que el Presidente Ricardo Vairo lidere las declaraciones oficiales y designe a los distintos interlocutores cuando lo crea conveniente”.

Nacional también informó quiénes estuvieron en la reunión de directiva: “Preside el presidente Sr. Ricardo Vairo y actúa en la Secretaría General: Sr. Raúl B. Giuria. Por Comisión Directiva: asisten Sr. Flavio Perchman, Sr. Antonio Palma, Dr. Javier Gomensoro, Ing. Agr. Federico Britos, Gastón Oromí, Dr. Alejandro Balbi e Ing. José Decurnex. Asiste: Cr. Ari Buszkaniec y Cra. Magdalena Giuria. Ausentes con aviso: Sr. Alex Saúl, Ec. Eduardo Ache”.

La reunión con Ignacio Alonso

El comunicado de los tricolores también hace referencia a la reunión que mantendrá Nacional con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, la que había sido anunciada la semana pasada luego de la visita al Colegio de Árbitros y de no quedar conformes con las explicaciones que les dieron los jueces de algunas jugadas cuestionadas.

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Ignacio Alonso 1 Foto: Dante Fernandez / FocoUy

“Otro aspecto relevante de la reunión es la solicitud de una entrevista con el Presidente de la AUF, Ignacio Alonso, para diversos temas: derechos de TV, arbitrajes, seguridad, etc”, dice el comunicado, en el que se agregan otros temas a tratar.

La reunión será este miércoles en la AUF.

Otros temas que trató la directiva de Nacional

“Se hizo especial hincapié en el Premio Charrúa de Oro al mejor deportista del año otorgado a Patricio "Pato" Prieto como mejor jugador de basketball. Hubo homenaje en el Polideportivo y en el GPC”, dice la nota.

“Se informó también de la reunión con Municipio CH respecto a posibilidades de trabajar en conjunto en aspectos de La Blanqueada y ciertos espacios barriales. La reunión coincide con la idea de general un mural de homenaje a Hernán Navascués en el marco de otras acciones celebrativas en su nombre”, agrega el comunicado.

Nacional también informó “otras noticias”:

13 de octubre a las 12:30 se lanza sello postal conmemorativo de la gira de 1925.

17 de octubre es la primera audiencia del TAS ante el recurso presentado por respecto a la quita de puntos.

6 de noviembre: es la “la noche de los socios” donde se proyectará el video homenaje a Hernán Navascués

28 de noviembre será la Asamblea ordinaria del club para presentar Memoria y Balance y presupuesto 2026