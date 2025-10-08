Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Carlos Salvador Bilardo recibió la visita de cuatro campeones del mundo con Argentina en México 1986; mirá la foto

Carlos Salvador Bilardo recibió la visita de cuatro campeones del Mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México 86

8 de octubre 2025 - 10:25hs
Bilardo
@ruggeri86oficial

Carlos Salvador Bilardo recibió en su casa la visita de cuatro campeones del Mundo con la selección Argentina en el Mundial de México 86 y se produjo un lindo reencuentro, y se generó una ola de sentidos mensajes en redes sociales recordando viejos momentos.

Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti visitaron a Carlos Salvador Bilardo y compartieron sentidos mensajes en las redes sociales. La imagen del Doctor rodeado por cuatro de los campeones mundiales de 1986 fue compartida en las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

El encuentro, que tuvo lugar en el departamento donde Bilardo reside bajo cuidados médicos debido al síndrome de Hakim-Adams, fue documentado por Ruggeri a través de una publicación en Instagram, con un sentido mensaje del ahora periodista de ESPN.

"Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas. Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna. Simplemente gracias por todo, Carlos querido", escribió Oscar Ruggeri en su cuenta.

La salud de Carlos Salvador Bilardo

El estado de salud de Bilardo, de 87 años, requiere de atención médica desde 2017, cuando se le diagnosticó el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica caracterizada por el aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales.

Este cuadro provoca la dilatación de los ventrículos y genera presión intracraneal, lo que conlleva diversas complicaciones neurológicas, entre ellas dificultades para reconocer a quienes lo visitan

