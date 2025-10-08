Carlos Salvador Bilardo recibió la visita de cuatro campeones del mundo con Argentina en México 1986; mirá la foto

@ruggeri86oficial

Carlos Salvador Bilardo recibió en su casa la visita de cuatro campeones del Mundo con la selección Argentina en el Mundial de México 86 y se produjo un lindo reencuentro, y se generó una ola de sentidos mensajes en redes sociales recordando viejos momentos.

Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti visitaron a Carlos Salvador Bilardo y compartieron sentidos mensajes en las redes sociales. La imagen del Doctor rodeado por cuatro de los campeones mundiales de 1986 fue compartida en las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

El encuentro, que tuvo lugar en el departamento donde Bilardo reside bajo cuidados médicos debido al síndrome de Hakim-Adams, fue documentado por Ruggeri a través de una publicación en Instagram, con un sentido mensaje del ahora periodista de ESPN.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oscar Alfredo Ruggeri (@ruggeri86oficial) "Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas. Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna. Simplemente gracias por todo, Carlos querido", escribió Oscar Ruggeri en su cuenta.