La picante reacción de Ignacio Ruglio a la reunión de Nacional con Ignacio Alonso: "Me hace acordar a la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado"; mirá su mensaje

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , se manifestó sobre la reunión que mantendrá Nacional con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) , Ignacio Alonso, la que se llevará a cabo este miércoles.

La misma había sido anunciada la semana pasada luego de la visita al Colegio de Árbitros y de no quedar conformes con las explicaciones que les dieron los jueces de algunas jugadas cuestionadas.

En un comunicado emitido por los albos este miércoles, mencionaron que además se tratarán otros temas en el encuentro .

“Otro aspecto relevante de la reunión es la solicitud de una entrevista con el Presidente de la AUF, Ignacio Alonso, para diversos temas: derechos de TV, arbitrajes, seguridad, etc”, dice la nota de los tricolores sobre la decisión tomada en la directiva del pasado lunes.

20241217 Flavio Perchman y Ricardo Vairo Cambio de mando en la comisión directiva de Nacional. Foto. Leonardo Carreño (7).jpeg

El mensaje de Ignacio Ruglio sobre la reunión de Nacional con Ignacio Alonso

Este miércoles, el presidente de Peñarol se manifestó al respecto con un mensaje en un estado de WhatsApp.

Reunión ministerio del interior Nacional Peñarol AUF violencia en el fútbol Zaidensztat Ricardo Vairo Ignacio Ruglio.jpeg El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio FOTO: LEONARDO CARREÑO

“El CNdF le pide reunión a Alonso para hablar de los arbitrajes”, señaló. “Me hace acordar a Gótica y la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado”, agregó.

“Mi recomendación a quienes jueguen los próximos partidos contra ellos es que de la mitad de la cancha para atrás no se arrimen a un jugador albo porque va a ser penal; y los brazos atados”.

“Vamo y vamo Peñarol que sin ayuda siempre nos gustó a nosotros!!!”, dice la nota de Ruglio.