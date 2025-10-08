Dólar
PEÑAROL

La picante reacción de Ignacio Ruglio a la reunión de Nacional con Ignacio Alonso: "Me hace acordar a la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado"; mirá su mensaje

“Vamo y vamo Peñarol que sin ayuda siempre nos gustó a nosotros!!!”, dice la nota de Ignacio Ruglio

8 de octubre 2025 - 10:35hs
Foto: Leonardo Carreño

La misma había sido anunciada la semana pasada luego de la visita al Colegio de Árbitros y de no quedar conformes con las explicaciones que les dieron los jueces de algunas jugadas cuestionadas.

20241217 Flavio Perchman y Ricardo Vairo Cambio de mando en la comisión directiva de Nacional. Foto. Leonardo Carreño (7).jpeg
“Otro aspecto relevante de la reunión es la solicitud de una entrevista con el Presidente de la AUF, Ignacio Alonso, para diversos temas: derechos de TV, arbitrajes, seguridad, etc”, dice la nota de los tricolores sobre la decisión tomada en la directiva del pasado lunes.

El mensaje de Ignacio Ruglio sobre la reunión de Nacional con Ignacio Alonso

Este miércoles, el presidente de Peñarol se manifestó al respecto con un mensaje en un estado de WhatsApp.

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio

“El CNdF le pide reunión a Alonso para hablar de los arbitrajes”, señaló. “Me hace acordar a Gótica y la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado”, agregó.

“Mi recomendación a quienes jueguen los próximos partidos contra ellos es que de la mitad de la cancha para atrás no se arrimen a un jugador albo porque va a ser penal; y los brazos atados”.

“Vamo y vamo Peñarol que sin ayuda siempre nos gustó a nosotros!!!”, dice la nota de Ruglio.

