/ Nacional / CASO FERRERO

El nuevo detenido y el preso conducido por el atentado a la casa de Mónica Ferrero son padre e hijo: el mayor es un policía retirado

Ya hay tres personas imputadas por el atentado, una de ellas formalizada por brindar asistencia logística a los implicados que entraron al hogar de la fiscal

8 de octubre 2025 - 10:24hs
Mónica Ferrero, fiscal de Corte

Foto: Inés Guimaraens

Foto: Inés Guimaraens

El nuevo detenido por el atentado a la casa de Mónica Ferrero y el hombre privado de libertad que fue conducido a Fiscalía por la misma causa este martes son padre e hijo, según informó Subrayado y confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El joven conducido desde prisión fue detenido en los últimos días en el barrio La Unión, por un delito de lesiones graves. Está vinculado a Los Albín, banda narcotraficante que opera para Sebastián Marset en Uruguay, y que se investiga como la ejecutora del ataque, consignó Telemundo.

Las autoridades investigaban desde un principio un posible vínculo del detenido con el atentado a la casa de Ferrero, pero no había pruebas concluyentes. Este martes, con la evidencia necesaria, el recluso fue conducido ante la fiscal Angelita Romano.

Dos disparos que quedaron incrustados en una ventana de la casa de Ferrero. 
JUSTICIA

La Justicia imputó a otras dos personas por el atentado contra Mónica Ferrero

las fallas de seguridad que develo el atentado a ferrero
NEWSLETTER ENCLAVE

Las fallas de seguridad que develó el atentado a Ferrero

Durante la misma jornada la Policía detuvo al padre del joven, un policía retirado de 55 años que sospechan también está implicado en el atentado. Se espera que la fiscal Romano tome una decisión sobre los casos de ambos implicados en las próximas horas.

Ya hay tres imputados por el atentado. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

El pasado viernes se imputó a los otros dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.

