¿Cuántos dólares recibirá Nacional por el pase de Leandro Lozano a Argentinos Juniors? Mirá la aclaración que hizo un directivo tricolor

La cifra total de la operación es de US$ 1 millón.

Pero ese monto no será íntegro para los tricolores, según explicó el directivo Raúl Giuria.

Consultado por si pagaban US$ 1 millón, dijo que sí, pero desglosó la cifra.

“Sí, pero al ser transferencia vos le tenes que pagar el 20% al jugador y el 10% al representante", comentó.

“No agarra Nacional eso”, explicó. “No es una cláusula como cuando se fue el Diente (López) o (el argentino Fabián) Noguera, que pusieron la plata esa y quedo para Nacional, en este caso no”

Luego, detalló los porcentajes: “Del millón, 20% es del jugador, 10% del representante. Se te fueron 300 (mil), te quedan 700). De los 700, tenés el 50%, te quedan 350”, explicó.

Ese será el monto que recibirá Nacional por Lozano: US$ 350.000, según dijo Giuria.

20241029 Leandro Lozano, gol festejo, dedicatoria, Nacional, Plaza Colonia, Copa AUF Uruguay. Foto: Leonardo Carreño Leandro Lozano Foto: Leonardo Carreño

El jugador se formó en la cantera tricolor, fue campeón de la Copa Libertadores sub 20, siendo capitán del equipo, pero luego no siguió en los albos y continuó su carrera en Boston River, club del que luego regresó a los tricolores en enero de 2022, año en el que fue campeón uruguayo.

Giuria explicó por qué hizo la aclaración. “Porque si no después la gente piensa y dice ‘le entraron 1 millón de dólares a Nacional’. No, no le entró un millón de dólares”.

“Era otra cosa, no era una cláusula de salida, era un convenio de transferencia al exterior, cambia radicalmente lo que es una cosa y lo que es otra”, sostuvo.

Además, adelantó que cuando finalice el período de pases el club comunicará todos los detalles de las transferencias. “Cuando termine el período de pases, se va a hacer un resumen de todo lo que sucedió y el estado actual de situación de da uno de los jugadores para que todo el mundo lo tenga claro. Fue una de las cosas que prometimos en la campaña electoral”.