Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 6 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé un lunes 6 de octubre con temperaturas moderadas, cielo entre algo nuboso y cubierto y vientos de componente suroeste que podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora en algunas zonas. El día se presentará estable en la mayor parte del territorio, aunque con posibles neblinas hacia la noche.

La capital tendrá una jornada fresca, con temperaturas entre 8 °C y 16 °C . Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso , acompañado de vientos del suroeste de 20 a 40 km/h y rachas que podrán llegar a 50 km/h .

En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con neblinas y vientos que rotarán del suroeste al noroeste, disminuyendo la intensidad a 10-30 km/h , con períodos variables de calma.

En el litoral atlántico, el pronóstico marca una mínima de 5 °C y una máxima de 18 °C . La mañana será nubosa y cubierta , con precipitaciones escasas y vientos intensos del suroeste que podrían alcanzar los 60 km/h en zonas costeras .

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá entre algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de lluvias, neblinas y bancos de niebla. El viento disminuirá su intensidad, rotando a variables de 0 a 10 km/h.

Oeste

El oeste del país presentará una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C. La mañana se mantendrá algo nubosa, con períodos de nuboso y viento del suroeste entre 10 y 30 km/h, más notorio en zonas costeras.

En la tarde y noche, habrá baja probabilidad de precipitaciones y neblinas, con vientos del oeste que tenderán a calmarse hacia el final del día.

Norte

El norte tendrá condiciones algo más templadas, con temperaturas entre 9 °C y 18 °C. La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y viento del sur y suroeste de 10 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con neblinas y vientos variables que disminuirán progresivamente hasta los 10 km/h.