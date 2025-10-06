Dos accidentes de tránsito con caballos en menos de una hora dejaron cuatro heridos, dos de ellos niños

Así fue encontrada la escena del accidente ocurrido en Rocha Foto: Policía Caminera

Este domingo por la noche, y con menos de una hora de diferencia, ocurrieron dos accidentes de tránsito en las rutas que involucraron a caballos, por los que hay cuatro personas lesionadas, según informó la Policía Caminera.

El primero de los siniestros ocurrió en el kilómetro 175 de la Ruta 14, a la altura del departamento de Durazno. Allí, un auto que iba por la senda de circulación chocó contra un caballo que iba al borde de la vía.

El conductor del auto, de 33 años, resultó ileso. La Policía Caminera detalló que no tenía libreta de conducir y su espirometría arrojó que manejaba con alcohol en sangre. Las dos mujeres con las que viajaba sufrieron lesiones leves.

El segundo accidente se desarrolló sobre las 21:00 en el kilómetro 266 de la Ruta 9, cerca de la localidad de Castillos, Rocha. Un coche que circulaba hacia el oeste por esa zona también chocó con un caballo y volcó.

Dentro del vehículo viajaban dos personas mayores junto a dos niños de 11 años. Los menores fueron derivados a un centro de salud, donde se dictaminó que sufrieron lesiones que no fueron "de entidad", consignó Caminera. El caballo involucrado en este siniestro murió en el lugar de los hechos, agregaron desde la fuerza policial.