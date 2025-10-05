Se hacían pasar por mecánicos y estafaban a conductores: la Policía capturó a la banda

La Policía capturó a un grupo de delincuentes que se hacían pasar por mecánicos para estafar a conductores en Montevideo , confirmaron fuentes del caso a El Observador.

Según informó Subrayado, los estafadores paraban a autos que pasaban por la calle y les decían que el vehículo tenía una falla , y les ofrecían ir a un taller que estaba a pocos metros para repararla.

Las víctimas llegaban al lugar indicado, donde los implicados, disfrazados de mecánicos , simulaban reparar el coche para luego cobrar por el trabajo . Esta práctica es común en países como Colombia y Perú, detallaron fuentes del caso.

RECURSO DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO Cruces en la Armada: Lazo rechazó llevar a tribunal de honor a contralmirante sancionado por gobierno anterior, pero mantuvo que hubo "irregularidades"

ECONOMÍAS ILEGALES Unos $ 5.000 por llevar un paquete "a ciegas" y cerca de $ 20.000 semanales por coordinar unas bocas de droga: las tentaciones y aprietes a los adolescentes en Uruguay

Varias personas denunciaron esta situación, ocurrida en distintos barrios de Montevideo. Oficiales del área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la capital unificaron las denuncias e identificaron a tres involucrados: una pareja de peruanos y un hombre venezolano .

En los últimos días las autoridades detuvieron a los dos hombres implicados, mientras que la mujer logró salir del país antes de que comenzara su búsqueda, por lo que se emitió una orden de captura internacional.

Los detenidos fueron condenados por tres delitos de estafa a nueve meses de prisión, que cumplirán en un régimen de libertad a prueba con uso de tobillera electrónica.