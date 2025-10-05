Dólar
/ Nacional / POLICIAL

Homicidio en el barrio Las Acacias: encontraron el cuerpo calcinado de un hombre dentro de una camioneta incendiada

Las cámaras de videovigilancia registraron a dos hombres que llevaron empujando la camioneta hasta el lugar donde fue encontrada, y allí la prendieron fuego

5 de octubre 2025 - 15:30hs
Policía. (Archivo)

Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

La Policía investiga un homicidio ocurrido este sábado en el barrio Las Acacias, luego de encontrar el cuerpo de un hombre dentro de una camioneta incendiada, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Sobre las 05:30 de la madrugada del sábado, la Policía fue notificada sobre una camioneta tipo furgón que se estaba incendiando en las calles Galvani e Itacumbú.

Los oficiales que llegaron al lugar se encontraron con un destacamento de Bomberos que ya trabajaba para apagar el fuego. Cuando pudieron registrar el interior del coche, encontraron un cuerpo calcinado en su parte trasera.

Según informó Telemundo, las cámaras de videovigilancia de la zona registraron a dos hombres que llevaron empujando la camioneta hasta el lugar donde fue encontrada, y allí la prendieron fuego.

La Policía y Fiscalía investigan el homicidio y esperan los resultados de diversas pericias para identificar quién era la víctima. La principal hipótesis es que se trata de una persona que estaba en calidad de requerida por un asesinato.

Temas:

homicidio barrio Las Acacias policía Ministerio del Interior

