Meteorólogo anuncia que la semana que viene tendrá cinco días de "lluvias en todos lados": los detalles

Este martes, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó las condiciones climáticas para la semana, destacando días soleados, aunque con cambios importantes a partir de la semana que viene.

“Hoy martes, 11° la mínima, 23° la máxima, soleado” , comenzó Ramis en su intervención en Informativo Sarandí, anticipando un día agradable con cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 23°C. Sin embargo, las sorpresas llegarán con el pronóstico para el fin de semana y la semana siguiente.

“Este viernes, nada de lluvia”, indicó el especialista, aunque resaltó que las temperaturas descenderán. “El viernes está bastante fresquito, así que vayan con abrigo”, explicó, anticipando una mínima de 15°C y una máxima de 19°C. A pesar del cielo cubierto, no se esperan precipitaciones ese día, pero la noche traerá temperaturas frescas, con mínimas de 9°C.

Ramis también hizo hincapié en lo que sucederá durante la semana que viene. “La semana del 23 de octubre va a ser lluviosa, con un 80% de probabilidades de lluvia” , explicó, detallando que desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de octubre, se prevén lluvias en todo el país. “Lluvias en todos lados, sobre todo en el norte, donde podrían haber tormentas de buen desarrollo”, añadió.

El pronóstico para el miércoles será de temperaturas más altas: “13° la mínima, 26° la máxima, cubierto”, con un cielo más nublado que en los días anteriores. “El jueves pasa un frente frío, pero sin actividad significativa, solo va a haber un descenso de temperatura”, advirtió Ramis, que pronosticó una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. El viernes será un día de cielo cubierto, pero sin lluvias.

El fin de semana será mucho más cálido, con “un sábado soleado” que alcanzará los 20°C y un domingo soleado pero con una mínima bastante baja de 9°C. “Cuidado con la mínima del domingo, 9 grados, bastante fresquito”, dijo Ramis.

“El lunes será algo nuboso con mínimas de 12°C y máximas de 23°C”, concluyó Ramis, destacando que la próxima semana será bastante más húmeda.