Carlos Manta dijo que Cerro recibió ayuda de la AUF para empezar el campeonato, pero la decisión "no pasó por el Ejecutivo"

El dirigente Carlos Manta , integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) , dijo que Cerro recibió una ayuda económica de la asociación para comenzar a competir este año en la Liga AUF Uruguaya.

Consultado por las dudas que existen sobre cómo hizo Cerro para solventar sus deudas y comenzar el campeonato, y la posibilidad de que la AUF haya brindado un apoyo económico para pagar, Manta dijo en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890 que le "dolió" saber esa información, que afirmó "no pasó por el Ejecutivo".

"Yo tengo en actas bien claro que yo en la parte económica nunca me enteré de nada" , aclaró el dirigente, que aseguró que se enteró de esa posibilidad "por la prensa".

Según Manta, hace algunos días preguntó sobre el presunto a apoyo Cerro a algunos de sus compañeros del comité, entre ellos el presidente de la AUF, Ignacio Alonso , y le respondieron que "ayudan a muchos equipos". "Les contesté 'que yo sepa a mi equipo jamás lo ayudaron'" , continuó, y lamentó que en la AUF "se premia al que hace las cosas mal, no se premia al que hace las cosas bien".

Al dirigente le preguntaron concretamente si Cerro recibió ayuda para empezar el campeonato, y contestó: "No tengas la menor duda".

"La parte política puede todo, y yo estoy en un lugar en el que jamás voy a traicionar a mis compañeros, pero me molestó que a mi no se me tomara en cuenta, ni al compañero del fútbol profesional (en referencia al presidente del Consejo, Álvaro Rivero)", lamentó.

También dijo que le generó "mucha molestia" saber de esta ayuda, y dijo que como River Plate, que pidió un informe para saber cómo pagó Cerro, los clubes "tienen que hacer lo que tienen que hacer" para reclamar por esta situación.

"Es una injusticia para equipos que están peleando de buena fe en todas las canchas", agregó Manta, que llegó al ejecutivo de la AUF en su calidad de representante de Plaza Colonia, uno de los equipos que pelea el descenso con Cerro.

El directivo insistió en que no cuenta con "acceso" a algunos de los asuntos que se tratan en el Ejecutivo, y reconoció que hace tres meses presentó su renuncia al comité porque "estaba cansado" y Alonso se la negó, pero dijo que ahora piensa seguir en el cargo y "dar pelea".

"Yo era una de las personas a cargo de una reestructura del fútbol. AUF se hizo cargo de muchas cosas que no debía hacerse cargo. Los gremios se hicieron de un protagonismo importante. Hay muchas cosas que se hicieron bien, y hay muchas cosas que se hicieron mal. No me calzaba el cargo, me tenían para consultarme cosas. En su momento se llegó al momento para ir a licitación, a partir de ahora queremos hacer una verdadera reestructura", sentenció Manta.