Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Opinión

Orsi y el Nobel de la Paz: cuando el silencio hubiera sido más sabio

La reciente afirmación del presidente Orsi, al señalar que el Premio Nobel de la Paz “hubiera sido mejor dejarlo desierto”, no es solo una frase desafortunada. Es un error de criterio, una muestra de cómo algunos confunden la ironía con la lucidez, y la ocurrencia con la responsabilidad.

El Observador | Robert Silva

Por  Robert Silva

María Corina Machado dirigió el movimiento opositor venezolano en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela.
María Corina Machado dirigió el movimiento opositor venezolano en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela. Getty Images
14 de octubre 2025 - 18:20hs

Hay momentos en los que el poder no se mide por lo que se dice, sino por la capacidad de callar a tiempo. La reciente afirmación del presidente Orsi, al señalar que el Premio Nobel de la Paz “hubiera sido mejor dejarlo desierto”, no es solo una frase desafortunada. Es un error de criterio, una muestra de cómo algunos confunden la ironía con la lucidez, y la ocurrencia con la responsabilidad.

¿Se creyó gracioso? ¿Irónico? Hay temas que deben tomarse con seriedad, y el de la paz es uno de ellos. No lo dijo en un café, entre amigos, donde uno puede permitirse un desatino y otro le responde “no digas disparates”. Lo dijo como presidente de la República, ante los micrófonos, representando a todo un país. Y cuando un presidente habla, su palabra no es un comentario más, es una señal que cruza fronteras y llega a todas partes del mundo, porque vivimos en tiempos de ultra conectividad internacional y velocidad a la hora de esparcir informaciones.

Ser presidente de un país no es solo administrar. Es representar, inspirar y cuidar el peso de cada frase que se emite, oralmente o por escrito. Porque las palabras de un jefe de Estado no se las lleva el viento, las recoge el mundo, las analiza y las convierte en reflejo de su nación.

Decir que el Nobel de la Paz debió quedar vacante es, en el fondo, desconocer que miles de hombres y mujeres, en distintos rincones del planeta, arriesgan su vida por defender la libertad y la justicia. Ellos no esperan premios. Esperan respeto, coherencia y empatía.

Esperan que quienes gobiernan entiendan que hay causas demasiado grandes como ser tomadas a la ligera.

El liderazgo -algo de vital importancia que el presidente de un país debería saber muy bien y tener siempre presente- no se demuestra opinando de todo. Se demuestra sabiendo cuándo pensar, cuándo escuchar y, sobre todo, cuándo callar.

En tiempos en que sobran declaraciones y faltan ejemplos, cada palabra dicha sin reflexión es una oportunidad perdida para construir respeto y unidad.

El país necesita líderes que eleven la conversación, no que la rebajen. Que comprendan que la prudencia no es cobardía, y que el respeto no es ingenuidad.

Hoy, más que nunca, necesitamos una política donde la serenidad sea virtud, y el silencio, cuando corresponde, una forma de sabiduría.

Las más leídas

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Empresa sancionada por el BCU

Empresa que recibió la sanción más grave del BCU tiene una denuncia en Interpol que fue derivada a fiscalía

Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos