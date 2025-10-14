Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / ARTIGAS

Enfermeras condenadas en Artigas por intentar comprar un bebé que todavía no había nacido: estarán en libertad a prueba

La enfermera brasileña fue sancionada en calidad de autora a 23 meses de libertad a prueba y la uruguaya a cuatro meses de la misma conden

14 de octubre 2025 - 22:46hs
Mujer embarazada.
Mujer embarazada.

La Justicia de Artigas condenó a dos enfermeras, una uruguaya y otra brasileña, por delitos de apropiación de niños, en el caso en que intentaron comprar un bebé que todavía no había nacido y estaba en el vientre de su madre.

La enfermera brasileña fue condenada en calidad de autora a 23 meses de libertad a prueba por tres delitos de apropiación de niños, niñas o adolescentes para la adopción; mientras la uruguaya fue sancionada como cómplice a cuatro meses de libertad a prueba, confirmaron desde la Fiscalía a El Observador.

La brasileña también tendrá arresto domiciliario nocturno por tres meses y realizar tareas comunitarias por seis meses; y ambas enfermeras deberán usar tobillera electrónica, informó Subrayado de Canal 10 en primera instancia.

Más noticias
Embarazadas tendrán prioridad y Junasa prepara listado para generar agenda
JUSTICIA

Enfermeras imputadas presionaban a una mujer embarazada para que les diera a su hijo y querían hacer una cesárea en Brasil

Rodrigo Rolón, exdirector de la Unidad de Vivienda de la Intendencia de Artigas
JUSTICIA

Intendencia de Artigas desvinculó a jerarca condenado por violencia doméstica: pasará cuatro meses con arresto domiciliario nocturno

En paralelo, la fiscal Beatriz González seguirá investigando a la abogada que defendía a una de las recientes condenadas.

Las enfermeras compartían trabajo en el Centro de Salud de Artigas, además de que una de ellas trabajaba en una mutualista privada. El caso se dio a conocer a nivel judicial luego de que desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) radicaran la denuncia.

Una de las enfermeras, tal y como informó El Observador, perdió un embarazo a los cinco meses y decidió que quería adoptar un bebé. Posteriormente, se lo comentó a su colega y esta le dijo que había una persona en Quaraí (Brasil) que está embarazada y estaría dispuesta a dar en adopción.

Ambas se pusieron en contacto con ella y, en un principio, le ofrecieron "comodidades" con el fin de tener la tenencia del bebé. Sin embargo, la mujer embarazada se negó y eligió contactarse con personal del INAU con el fin de realizar el proceso por las vías legales, algo que finalmente pasó luego de que la mujer que quería adoptar aceptara.

En determinado momento del proceso, la mujer se sintió “presionada” por las dos enfermeras dado que le propusieron un plan con lujo de detalles sin que la embarazada pudiera pasar por las respectivas etapas a nivel psicológico y psiquiátrico que dispone la legislación.

Ante la duda de que la mujer declinara, la enfermera que buscaba adoptar consultó a otras madres que estaban embarazadas para saber si estarían dispuestas a dar a su bebé.

Las mujeres, por su profesión, tenían acceso a determinada información que les permitía hacer las averiguaciones y tener los contactos. Fuentes de la causa dijeron a El Observador que todas las mujeres consultadas por las condenadas son de contexto crítico, y muchas ellas viven del lado brasileño de la frontera.

De hecho, en cuanto a los roles, la enfermera –quien vive en Brasil– que quería adoptar era la que se contactaba directamente con las madres, mientras que la otra le pasaba datos de embarazadas a las que se le podrían apropiar de su bebé sin los debidos controles del INAU.

Temas:

enfermeras Artigas Bebé embarazo

Seguí leyendo

Las más leídas

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Empresa sancionada por el BCU

Empresa que recibió la sanción más grave del BCU tiene una denuncia en Interpol que fue derivada a fiscalía

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos