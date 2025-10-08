Dólar
Nacional / CLIMA

Meteorólogo anuncia un sábado con mucho calor y "de playa", pero advierte por un domingo "muy complicado"

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que "se puede repetir" el temporal que azotó al departamento de Paysandú el pasado fin de semana

8 de octubre 2025 - 8:07hs
20250131 Playa, calor, verano, sombrilla, sillas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que este sábado se presentará "de playa, con mucho calor", mientras que el domingo será un día "muy complicado, con alguna tormenta puntualmente fuerte".

En su espacio con Subrayado (Canal 10) Cisneros explicó que, durante las primeras horas del domingo, comenzarán a gestarse tormentas y lluvias en el litoral y oeste del país.

Consultado sobre la posibilidad de que se repitan las fuertes rachas de viento, como las que se registraron el fin de semana pasado en Paysandú, el experto indicó que es probable que estas condiciones se presenten nuevamente en dicha zona.

Para este miércoles, las temperaturas continuarán en ascenso, con noches frías y un bajo índice de humedad. En Montevideo se registrarán temperaturas de 24°C, mientras que en otras regiones del país las temperaturas superarán los 26°C.

"Entre viernes y sábado tendremos temperaturas de 28°C o 29°C en la capital del país, y en el norte y litoral las marcas estarán entre 33° y 36°", agregó Cisneros.

El pronóstico de Inumet para este miércoles

Este miércoles 8 de octubre, el clima en Uruguay será mayormente claro con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 24°C, con vientos moderados del norte y noroeste.

En Montevideo, la mañana comenzará con 8°C, alcanzando los 23°C por la tarde, con vientos del noroeste de hasta 40 km/h. En el este del país, se registrarán temperaturas mínimas de 3°C y máximas de 23°C, con neblinas y vientos del noroeste y oeste. En el oeste y norte, las temperaturas variarán entre 6°C y 24°C, con cielos algo nubosos y neblinas en la mañana.

En general, se espera una jornada tranquila, con temperaturas frescas en la mañana y agradables por la tarde, aunque algunas zonas podrían experimentar neblinas.

