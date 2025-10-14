Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 15 de octubre

En Montevideo y Área Metropolitana el día comenzará con temperaturas frescas, alrededor de los 11°C, y ascenderá a los 26°C durante la tarde

14 de octubre 2025 - 20:05hs
El pronóstico de Inumet para el miércoles 15 de octubre

El pronóstico de Inumet para el miércoles 15 de octubre

Foto: Inés Guimaraens

El pronóstico emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este miércoles 15 de octubre indica que el tiempo será algo nuboso en la mayor parte del país, con períodos de nubosidad durante la mañana y la tarde, y viento predominante del noreste.

Montevideo y Área Metropolitana

El día arrancará con una temperatura mínima aproximada de 11 °C, y durante la tarde se elevará hasta unos 26 °C. Por la mañana se espera cielo algo nuboso a nublado, con viento del noreste entre 20 y 40 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche continuará algo nuboso, con viento del noreste a intensidades de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h.

Zona Este

Se prevé que las temperaturas oscilen entre unos 7-8 °C por la mañana y 25-26 °C hacia la tarde. El cielo estará algo nuboso a nublado por la mañana, con posibilidad de nieblas o neblinas locales en algunas zonas. En la tarde/noche persistirá la nubosidad, y los vientos soplarán desde el noreste con ráfagas localmente fuertes (hasta ~40 km/h o más).

Zona Oeste

Las mínimas se ubicarán alrededor de 8 °C, mientras que las máximas podrían llegar a 26-28 °C en la tarde. Durante la mañana se espera cielo despejado con algo de nubosidad, y posibles bancos de niebla. En la tarde/noche el cielo estará algo nuboso, con vientos del noreste moderados, y ráfagas de hasta 40 km/h en algunos sectores.

Zona Norte

Para la zona norte se anticipan mínimas de 8 °C y máximas que podrían alcanzar los 28 °C. El cielo por la mañana será mayormente claro con algunas nubes y posibles nieblas. En la tarde/noche la nubosidad aumentará levemente, con viento del noreste y ráfagas de hasta 40 km/h.

En resumen, se espera un miércoles con condiciones moderadamente agradables en Uruguay: temperaturas suaves a cálidas, cielos parcialmente nublados y vientos del noreste con ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde y la noche.

