Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 15 de octubre

El pronóstico emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) para este miércoles 15 de octubre indica que el tiempo será algo nuboso en la mayor parte del país , con períodos de nubosidad durante la mañana y la tarde , y viento predominante del noreste .

El día arrancará con una temperatura mínima aproximada de 11 °C, y durante la tarde se elevará hasta unos 26 °C. Por la mañana se espera cielo algo nuboso a nublado, con viento del noreste entre 20 y 40 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche continuará algo nuboso, con viento del noreste a intensidades de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h.

Se prevé que las temperaturas oscilen entre unos 7-8 °C por la mañana y 25-26 °C hacia la tarde. El cielo estará algo nuboso a nublado por la mañana, con posibilidad de nieblas o neblinas locales en algunas zonas. En la tarde/noche persistirá la nubosidad, y los vientos soplarán desde el noreste con ráfagas localmente fuertes (hasta ~40 km/h o más).

Zona Oeste

Las mínimas se ubicarán alrededor de 8 °C, mientras que las máximas podrían llegar a 26-28 °C en la tarde. Durante la mañana se espera cielo despejado con algo de nubosidad, y posibles bancos de niebla. En la tarde/noche el cielo estará algo nuboso, con vientos del noreste moderados, y ráfagas de hasta 40 km/h en algunos sectores.

Zona Norte

Para la zona norte se anticipan mínimas de 8 °C y máximas que podrían alcanzar los 28 °C. El cielo por la mañana será mayormente claro con algunas nubes y posibles nieblas. En la tarde/noche la nubosidad aumentará levemente, con viento del noreste y ráfagas de hasta 40 km/h.

En resumen, se espera un miércoles con condiciones moderadamente agradables en Uruguay: temperaturas suaves a cálidas, cielos parcialmente nublados y vientos del noreste con ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde y la noche.