Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Diego Aguirre tras clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay: el objetivo cumplido por Peñarol, el golpe que sufrió Ignacio Sosa, los goles de Arezo-Silvera y la situación de Nahuel Herrera

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, habló luego del triunfo ante Defensor Sporting

15 de octubre 2025 - 23:51hs
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, habló tras el triunfo ante Defensor Sporting y la clasificación de su equipo a la final de la Copa AUF Uruguay.

“Ganamos, cumplimos con el objetivo y ahora que llegamos a la final vamos a intentar ganarla”, dijo en sus primeras expresiones en una conferencia de prensa improvisada en el Parque Viera.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Mathías Arezo goll

Consultado sobre los goles de Mahtías Arezo y de Maximiliano Silvera, dijo: “Son dos tremendos goleadores y hoy encontraron los goles, lo que siempre es importante”.

comercializacion de los derechos de tv del futbol uruguayo: 12 empresas compraron los pliegos, incluida tenfield, y quedaron habilitadas a participar del llamado abierto de la auf
DERECHOS DE TV

Comercialización de los derechos de TV del fútbol uruguayo: 12 empresas compraron los pliegos, incluida Tenfield, y quedaron habilitadas a participar del llamado abierto de la AUF

penarol 2-0 defensor sporting: con goles de arezo y maxi silvera, el equipo de aguirre elimino al campeon, clasifico a la final y va por el titulo de la copa auf uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay

Frente a las ausencias por lesiones que tiene en el equipo y la baja de Leonardo Fernández el próximo domingo ante Wanderers en el Campeón del Siglo, el entrenador fue consultado acerca de si este escenario abre la puerta al doble 9 con Arezo-Silvera, y respondió: “Puede ser, es una posibilidad que vamos a manejar para el domingo, donde sabemos que tenemos un partido tremendamente importante que debemos que ganar. Y hay que ir partido a partido”.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Biscayzacú
Xavier Biscayzacú marcado por Jesús Trindade

Xavier Biscayzacú marcado por Jesús Trindade

Sobre la decisión de incluir nuevamente a Jesús Trindade como lateral derecho en el segundo tiempo, dijo: “Juega en una posición que conoce y tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Que esté en esa posición es una opción porque puede ser utilizado para adelante”.

Dijo Aguirre que “cada partido es una prueba”. Y subrayó: “Estamos en un momento decisivo, tenemos que encontrar lo mejor y prepararnos para una posibilidad de finales”.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay

Respecto a la salida de Ignacio Sosa dijo que tuvo un golpe. “No iba a salir, pero como sintió el golpe lo saqué”.

Nahuel Herrera tuvo descanso en esta semifinal de la Copa AUF Uruguay y lo reservó para jugar el domingo ante Wanderers.

Sobre Umpiérrez dijo que está con una “lesión menor”, pero entiende que jugará el domingo.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Mathías Arezo golll

¿Cómo saca a Arezo del equipo después de la racha goleadora que lleva? “Hay que ir partido a partido y tratar de encontrar los mejores rendimientos de todos”.

El entrenador se lamentó la lesión de Tito Villalba, futbolista que ya no tiene a disposición: “Es un esguince pero estábamos apostando a él y lo vamos a perder por algunas semanas”.

Temas:

Diego Aguirre Peñarol Copa AUF Uruguay Nahuel Herrera Defensor Sporting Ignacio Sosa

Seguí leyendo

Las más leídas

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay

Ignacio Ruglio, un mes en penitencia
PEÑAROL

Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

Leonardo Fernández 
COPA AUF URUGUAY

Defensor Sporting vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo en la Copa AUF Uruguay

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos