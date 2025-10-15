Diego Aguirre tras clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay: el objetivo cumplido por Peñarol, el golpe que sufrió Ignacio Sosa, los goles de Arezo-Silvera y la situación de Nahuel Herrera

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, habló tras el triunfo ante Defensor Sporting y la clasificación de su equipo a la final de la Copa AUF Uruguay .

“Ganamos, cumplimos con el objetivo y ahora que llegamos a la final vamos a intentar ganarla”, dijo en sus primeras expresiones en una conferencia de prensa improvisada en el Parque Viera.

Peñarol jugará la final del torneo el miércoles 29 de octubre ante el ganador de Racing vs Plaza , que se enfrentan este jueves en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Consultado sobre los goles de Mahtías Arezo y de Maximiliano Silvera , dijo: “Son dos tremendos goleadores y hoy encontraron los goles, lo que siempre es importante”.

Frente a las ausencias por lesiones que tiene en el equipo y la baja de Leonardo Fernández el próximo domingo ante Wanderers en el Campeón del Siglo, el entrenador fue consultado acerca de si este escenario abre la puerta al doble 9 con Arezo-Silvera, y respondió: “Puede ser, es una posibilidad que vamos a manejar para el domingo, donde sabemos que tenemos un partido tremendamente importante que debemos que ganar. Y hay que ir partido a partido”.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Biscayzacú Xavier Biscayzacú marcado por Jesús Trindade FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

Sobre la decisión de incluir nuevamente a Jesús Trindade como lateral derecho en el segundo tiempo, dijo: “Juega en una posición que conoce y tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Que esté en esa posición es una opción porque puede ser utilizado para adelante”.

Dijo Aguirre que “cada partido es una prueba”. Y subrayó: “Estamos en un momento decisivo, tenemos que encontrar lo mejor y prepararnos para una posibilidad de finales”.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay

Respecto a la salida de Ignacio Sosa dijo que tuvo un golpe. “No iba a salir, pero como sintió el golpe lo saqué”.

Nahuel Herrera tuvo descanso en esta semifinal de la Copa AUF Uruguay y lo reservó para jugar el domingo ante Wanderers.

Sobre Umpiérrez dijo que está con una “lesión menor”, pero entiende que jugará el domingo.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Mathías Arezo golll

¿Cómo saca a Arezo del equipo después de la racha goleadora que lleva? “Hay que ir partido a partido y tratar de encontrar los mejores rendimientos de todos”.

El entrenador se lamentó la lesión de Tito Villalba, futbolista que ya no tiene a disposición: “Es un esguince pero estábamos apostando a él y lo vamos a perder por algunas semanas”.