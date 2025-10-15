Estudiantes toman clases fuera de la Facultad de Arquitectura en reclamo de mayor presupuesto para la educación

La Facultad de Arquitectura se encuentra ocupada por el gremio de los estudiantes , los docentes y los funcionarios de la institución, en reclamo de mayores ingresos para la educación , en medio de la discusión parlamentaria del Presupuesto Quinquenal de Yamandú Orsi .

Debido a la medida, los estudiantes están teniendo clases en la vereda frente a la facultad desde las 06:00 de este miércoles hasta las 18:00 del jueves .

"Nosotros estamos acá en una ocupación activa, por un Presupuesto de un 6% para la educación y un 1% para la investigación y seguimos dictando las clases afuera", contó Ignacio Porras del gremio estudiantil de esta facultad en diálogo con Arriba Gente de Canal 10.

La idea es "poder visibilizarla hacia la sociedad, que se pueda entender la cantidad de gente que somos , que es una de las problemáticas que nosotros enfrentamos a diario", contó Porras.

"Nos encontramos con salones donde no entramos, tenemos que manejarnos entre 300 o 400 personas presencialmente en salones donde ya no dan los cupos", dijo Porras, quien también pidió por "presupuestos docentes".

El pasado sábado, los diputados del Frente Amplio anunciaron reasignaciones presupuestales para la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC), entre otros organismos.

Los representantes del oficialismo anunciaron una reasignación de $ 290.000.000 para Udelar y de $ 80.000.000 para la UTEC.