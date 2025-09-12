Gonzalo Moratorio anunció que, tras colecta del Institut Pasteur, podrá continuar su tratamiento oncológico en el exterior

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio , quien se deberá someter a un tratamiento oncológico, anunció que se alcanzaron los fondos tras la campaña que lanzó el Institut Pasteur de Montevideo.

“Gracias de corazón a todos los que participaron en la colecta . Con mucha alegría les cuento que ya reunimos los fondos para continuar mi tratamiento en el exterior. Gracias una vez más por tanto apoyo”, escribió Moratorio en su cuenta de X.

Gracias de corazón a todos los que participaron en la colecta organizada por el @IPMontevideo . Con mucha alegría les cuento que ya reunimos los fondos para continuar mi tratamiento en el exterior. Gracias una vez más por tanto apoyo!!!

A principios de julio el virólogo uruguayo compartió un mensaje en sus redes sociales donde reafirmó su convicción de que superará su enfermedad, destacando su total dedicación a la recuperación. A pesar del difícil momento, mencionó que el embarazo de su pareja le da "tremenda fuerza" para seguir adelante y poder conocer a su hija.

En ese entonces, expresó su gratitud hacia sus seguidores, agradeciendo el apoyo recibido y enviando un mensaje de cariño: "Los quiero mucho". Además, recordó que su lucha contra un tumor cerebral agresivo, informado el 13 de junio, le había causado pérdida de capacidad motora y sensitiva en el lado derecho de su cuerpo.

Moratorio destacó el apoyo incondicional de su familia y amigos, así como la calidez del personal de salud. Terminó el mensaje con un firme compromiso de seguir luchando por su vida, agradeciendo el acompañamiento de quienes están a su lado.

El 13 de junio Moratorio anunció en sus redes sociales que fue diagnosticado “con un tipo de tumor cerebral muy agresivo”. “Quiero compartir con ustedes una noticia difícil que me toca atravesar. Fui diagnosticado con un tipo de tumor cerebral muy agresivo”, sostuvo.

Como consecuencia de la enfermedad, Moratorio contó que perdió la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo. “Este momento llega en una etapa muy especial de mi vida, mientras estamos esperando familia con mi esposa”, añadió.

“Estoy inmensamente agradecido por el apoyo incondicional de mi familia y amigos, que han sido sostén fundamental día a día. También quiero expresar mi profundo reconocimiento a todo el personal de salud, por su calidez humana y profesionalismo”, consideró.