Campaña solidaria para que Gonzalo Moratorio pueda continuar su tratamiento oncológico en el exterior: cómo colaborar

El Institut Pasteur de Montevideo lanzó una campaña en apoyo al científico Gonzalo Moratorio , con el objetivo de recaudar fondos para que pueda continuar su tratamiento oncológico en el exterior , así como para cubrir los gastos asociados.

Aunque el instituto decidió no emitir declaraciones adicionales sobre la situación , expresó su agradecimiento por la colaboración de los medios en la difusión de esta iniciativa.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo directamente a la cuenta personal de Gonzalo Moratorio y su esposa Natalia Ibáñez , a través de la siguiente información bancaria:

HOMICIDIO Asesinaron a un hombre de 33 años en Colonia Nicolich: lo encontraron en una cuneta

MERCEDES La escuela a la que asistía el niño de 6 años asesinado por su padre abrió pero no dictó clases: psicólogos acompañan proceso de duelo

El Institut Pasteur "agradece profundamente la solidaridad" de quienes se sumen a esta causa, según se puede leer en el comunicado.

A principios de julio el virólogo uruguayo compartió un mensaje en sus redes sociales donde reafirmó su convicción de que superará su enfermedad, destacando su total dedicación a la recuperación. A pesar del difícil momento, mencionó que el embarazo de su pareja le da "tremenda fuerza" para seguir adelante y poder conocer a su hija.

En ese entonces, expresó su gratitud hacia sus seguidores, agradeciendo el apoyo recibido y enviando un mensaje de cariño: "Los quiero mucho". Además, recordó que su lucha contra un tumor cerebral agresivo, informado el 13 de junio, le había causado pérdida de capacidad motora y sensitiva en el lado derecho de su cuerpo.

Moratorio destacó el apoyo incondicional de su familia y amigos, así como la calidez del personal de salud. Terminó el mensaje con un firme compromiso de seguir luchando por su vida, agradeciendo el acompañamiento de quienes están a su lado.

El primer anuncio

El 13 de junio Moratorio anunció en sus redes sociales que fue diagnosticado “con un tipo de tumor cerebral muy agresivo”. “Quiero compartir con ustedes una noticia difícil que me toca atravesar. Fui diagnosticado con un tipo de tumor cerebral muy agresivo”, sostuvo.

Como consecuencia de la enfermedad, Moratorio contó que perdió la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo. “Este momento llega en una etapa muy especial de mi vida, mientras estamos esperando familia con mi esposa”, añadió.

“Estoy inmensamente agradecido por el apoyo incondicional de mi familia y amigos, que han sido sostén fundamental día a día. También quiero expresar mi profundo reconocimiento a todo el personal de salud, por su calidez humana y profesionalismo”, consideró.

Sobre el final de la carta, Moratorio indicó: “Hoy me encuentro luchando por mi vida, con mucha fuerza y todas la ganas de seguir adelante. Gracias por estar cerca”.

Moratorio es investigador de la Universidad de la República y el Institut Pasteur, por lo que se volvió una cara visible durante los meses más duros de la pandemia Covid-19.