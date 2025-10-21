Dólar
Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Así es Atlas, el nuevo navegador de ChatGPT que planea competirle a Google Chrome

ChatGPT acompaña al usuario con su interfaz conversacional, y recuerda lo que estaba haciendo la ultima sesión, para continuar sin interrupciones.

21 de octubre 2025 - 16:16hs
EuropaPress_7044790_recurso_chatgpt_atlas (1)

OpenAI ha presentado ChatGPT Atlas, su navegador web impulsado por inteligencia artificial (IA), que lleva la experiencia del popular chatbot a la negación por internet.

OpenAI lleva tiempo pensando en introducirse en el mercado de los navegadores web para competir directamente con el de Google, e incluso llegó a plantearse la adquisición de Chrome cuando existía la posibilidad de que la justicia estadounidense obligará al gigante tecnológico a Google a venderlo.

Este martes, ha presentado su navegador web propio, CHAT GPT Atlas, una experiencia agéntica que además de impulsar la búsqueda hace tareas por el usuario, como reservar un viaje.

Cada uno de nuestros bastidores de servidores tiene cuatro interruptores conectados por un cable de diferente color. Mantenemos estos colores en todos nuestros centros de datos para saber cuál reemplazar en caso de una falla. En este caso, los servidores son los de Mayes County, Oklahoma
FALLO

Amazon sufrió una caída global que afectó a ChatGPT, Fortnite y a "varias empresas" en Uruguay

chatgpt vs gemini: cual ofrece mas funciones y mejor rendimiento en 2025
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT vs Gemini: cuál ofrece más funciones y mejor rendimiento en 2025

Está propuesta compite directamente con la búsqueda del modo IA de Google y con navegadores agénticos como Comet de Perplexity y Opera Neon de Opera.

El cursor, además, adquieren nuevas funciones como colaborador en documentos y textos, para buscar ayuda de ChatGPT.

La compañía ha destacado los controles que permiten establecer los sitios web que puede o no visite el chatbot y eliminar el historial que actúa como memoria para esta asistente de IA. También es posible gestionar otros elementos comunes de los navegadores, como el modo incógnito y el historial de navegación.

ChatGPT Atlas está ya disponible MacOS y próximamente llegará a Windows, iOS y Android.

Europa Press

