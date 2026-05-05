WhatsApp cambia para siempre los estados

La aplicación de mensajería de Meta comenzó a desplegar una actualización que modifica el funcionamiento de sus publicaciones efímeras. A partir de la versión beta para Android 2.26.18.1, los usuarios estándar podrán archivar sus estados una vez que superen el límite de 24 horas, una función que hasta ahora era exclusiva de las cuentas comerciales.

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El hallazgo fue reportado en las últimas horas por el portal especializado WABetaInfo, que confirmó la expansión de la herramienta hacia la versión tradicional de WhatsApp Messenger. "El objetivo es que las personas conserven una copia privada de sus fotos y videos sin necesidad de guardarlos manualmente antes de que desaparezcan", amplió el sitio.

¿Cómo funciona la opción para archivar los estados de WhatsApp? La plataforma almacena las publicaciones de forma local en el dispositivo durante un plazo máximo de 30 días. Durante ese período, el creador del contenido es el único con acceso a este registro, lo que garantiza la absoluta privacidad de las imágenes o textos compartidos.

Esta modificación resulta útil para quienes desean reutilizar un estado antiguo o simplemente mantener un recuerdo temporal sin saturar la galería principal del teléfono. Una vez transcurrido el mes, el sistema elimina el archivo de manera definitiva.