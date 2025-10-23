Tabaré Silva, entrenador de Cerro, espera la visita de Peñarol en el Tróccoli: "Allí entrenamos todos los días"

Peñarol visitará el sábado a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura , en una salida de riesgo.

Este jueves el TAS confirmó la sanción que los tribunales de la AUF le aplicaron a Nacional con la quita de tres puntos y los aurinegros mantienen cinco punto de diferencia sobre los albos en el Torneo Clausura, cuando quedan tres fechas.

Si Peñarol gana este sábado y Nacional pierde ante Wanderers el domingo, los aurinegros serán campeones del Clausura en forma anticipada. En caso contrario la definición se extenderá a las dos últimas fechas.

El entrenador de Cerro, Tabaré Silva , habló sobre el partido del sábado ante Peñarol.

"Estar peleando el descenso es complicado. Más allá de que Cerro está acostumbrado y se salva en las últimas fechas, se trata de momentos en los que estás tensionado. No podés desarrollar un mejor juego. Eso cambió y los últimos resultados nos permiten estar más tranquilo", dijo al programa Todo Pelota de Carve Deportiva AM 1010.

Luego brindó un dato estadístico: "Saqué la cuenta de lo que fue nuestro Apertura: perdimos 11 puntos en los últimos minutos. Nos ganaban, nos empataban y otra vez volver a empezar. Trabajamos mucho y eso se mejoró".

Consultado sobre si Cerro tiene ventaja por jugar en el Tróccoli, el entrenador señaló: "Entrenamos todos los días ahí".

Referí realizó este miércoles una recorrida por el estadio de Cerro y constató que la cancha estaba en buenas condiciones.

Apuntó también a la calidad del equipo que dirige Diego Aguirre: "Peñarol tiene un gran equipo, un plantel con mucha jerarquía y llevarlo a nuestro estadio también nos genera algo por el hecho de darle a la gente del barrio que el partido se juegue allí".

Finalmente, valoró la oportunidad que van a tener los hinchas de ver a Cerro en su estadio jugando ante Peñarol.

"Todos sabemos que hay hinchas que no tienen la chance de ver a su equipo jugar en su cancha, con precios populares y Cerro la tiene y eso hará que el estadio se llene el sábado".

El partido del sábado en el Tróccoli comenzará a la hora 16 y se podrá ver en todos los cables a través de Vtv Plus y por streaming en Disney+.