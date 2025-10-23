Tabaré Silva, entrenador de Cerro, espera la visita de Peñarol en el Tróccoli: "Allí entrenamos todos los días"

Peñarol visitará el sábado a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura, en una salida de riesgo.
Este jueves el TAS confirmó la sanción que los tribunales de la AUF le aplicaron a Nacional con la quita de tres puntos y los aurinegros mantienen cinco punto de diferencia sobre los albos en el Torneo Clausura, cuando quedan tres fechas.
Si Peñarol gana este sábado y Nacional pierde ante Wanderers el domingo, los aurinegros serán campeones del Clausura en forma anticipada. En caso contrario la definición se extenderá a las dos últimas fechas.
El entrenador de Cerro, Tabaré Silva, habló sobre el partido del sábado ante Peñarol.
"Estar peleando el descenso es complicado. Más allá de que Cerro está acostumbrado y se salva en las últimas fechas, se trata de momentos en los que estás tensionado. No podés desarrollar un mejor juego. Eso cambió y los últimos resultados nos permiten estar más tranquilo", dijo al programa Todo Pelota de Carve Deportiva AM 1010.
Luego brindó un dato estadístico: "Saqué la cuenta de lo que fue nuestro Apertura: perdimos 11 puntos en los últimos minutos. Nos ganaban, nos empataban y otra vez volver a empezar. Trabajamos mucho y eso se mejoró".
Consultado sobre si Cerro tiene ventaja por jugar en el Tróccoli, el entrenador señaló: "Entrenamos todos los días ahí".
Referí realizó este miércoles una recorrida por el estadio de Cerro y constató que la cancha estaba en buenas condiciones.
Apuntó también a la calidad del equipo que dirige Diego Aguirre: "Peñarol tiene un gran equipo, un plantel con mucha jerarquía y llevarlo a nuestro estadio también nos genera algo por el hecho de darle a la gente del barrio que el partido se juegue allí".
Finalmente, valoró la oportunidad que van a tener los hinchas de ver a Cerro en su estadio jugando ante Peñarol.
"Todos sabemos que hay hinchas que no tienen la chance de ver a su equipo jugar en su cancha, con precios populares y Cerro la tiene y eso hará que el estadio se llene el sábado".
El partido del sábado en el Tróccoli comenzará a la hora 16 y se podrá ver en todos los cables a través de Vtv Plus y por streaming en Disney+.