Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

MUNDIAL 2026

Revelación del calendario del Mundial 2026 EN VIVO: la FIFA anunciará las sedes y los horarios de los 104 partidos del torneo en un nuevo evento

La revelación del calendario comenzará este sábado a las 14:00, evento en el que se anunciarán las sedes y horarios de todos los partidos del Mundial 2026

6 de diciembre 2025 - 13:03hs
La Copa del Mundo

EN VIVO

Este sábado a las 14:00 la FIFA realizará el "Match Schedule Reveal", un nuevo evento en el que anunciará las sedes y los horarios de los 104 partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, un día después del sorteo en el que quedaron definidos los 12 grupos de cuatro equipos del torneo.

La revelación del calendario comenzará este sábado a las 14:00 y será transmitido en vivo por FIFA a través de su canal de YouTube y su aplicación FIFA+. Directv también tiene en su guía el evento.

Seguí en vivo los detalles del evento:

Un llamado al orden

Una voz en off ya se escuchó varias veces en la transmisión, pidiéndole a las personas presentes en el evento que "tomen asiento" porque "el evento comenzará pronto".

Comenzó la transmisión en vivo de FIFA

Realizá tu predicción del Mundial 2026

La FIFA lanzó una web en la que podés hacer tu predicción del Mundial 2026. Podés acceder a ella a través de este link.

En el primer intento de Referí, con elecciones automáticas, el campeón fue Egipto, tras vencer en la final a Japón. Uruguay quedó afuera en cuartos de final contra Curazao.

Los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026

Conocé la lista de los cinco partidos más atractivos de la primera fase del torneo, en la que está un partido de Uruguay.

La ciudad en la que quiere quedarse la selección uruguaya durante el torneo

El director de selecciones de Uruguay, Jorge Giordano, dio detalles de la logística que la selección pondrá en marcha para disputar el Mundial 2026 donde según el sorteo de este viernes jugará en el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En charla mano a mano con Referí, Giordano dijo que Uruguay pretende hacer campamento en Atlanta para de ahí trasladarse a las ciudades donde le toque jugar.

"Mañana quedan definidas las ciudades, de acuerdo a eso tenemos hasta el 9 de enero para elegir nuestro campamento base y de ahí diseñar todos los viajes al juego y el retorno al campamento", contó Giordano entrevistado por Referí este viernes.

20251205 Jorge Giordano análisis sorteo de Mundial 2026
¿Cuál será el partido inaugural del Mundial 2026?

El primer partido del próximo Mundial se disputará el 11 de junio de 2026, con México y Sudáfrica como protagonistas.

El partido se disputará en el Estadio Azteca de México DF, que se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales mundialistas, luego de ser el recinto en el que también comenzaron los torneos de 1970 y 1986.

Mexicanos y sudafricanos se enfrentarán por segunda vez en un partido inaugural mundialista. Ambas selecciones fueron las encargadas de abrir el Mundial de Sudáfrica 2010, ocasión en la que empataron 1-1.

Las fechas y las posibles sedes de los partidos de Uruguay

Uruguay jugará en el Grupo H del Mundial, junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Por lo que ya se sabe de su ubicación en el calendario, la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará sus tres partidos en tres de estas cuatro ciudades: Miami, Atlanta y Houston de Estados Unidos y Guadalajara, en México.

La celeste jugará su primer partido el lunes 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita. Las posibles sedes para este partido son Atlanta o Miami.

El domingo 21 de junio los dirigidos por Bielsa jugarán su segundo partido, ante Cabo Verde. Allí Atlanta y Miami vuelven a ser las sedes probables.

España será el último rival de Uruguay en el grupo, en un partido que se disputará el viernes 26 de junio. Para este encuentro las ciudades cambian: la FIFA definirá entre Houston o Guadalajara, México.

Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026

Este viernes se realizó el sorteo del Mundial, y así quedaron los grupos del Mundial:

Los grupos del Mundial 2026
Los grupos del Mundial 2026

Los grupos del Mundial 2026

Las cuatro leyendas que participarán de la revelación del calendario del Mundial 2026

Ronaldo y Roberto Carlos en la selección de Brasil.
La transmisión en vivo de la FIFA contará con la presencia de cuatro exjugadores que analizarán los cruces y las fijaciones de sedes.

Según anunció la federación en un comunicado, el brasileño Ronaldo, el italiano Francesco Totti, el búlgaro Hristo Stoichkov y el estadounidense Alexis Lalas participarán del evento.

¿Por qué separar el sorteo de la fijación de sedes y horarios del Mundial?

La decisión de FIFA de esperar a los resultados del sorteo para luego fijar los horarios y los estadios de los partidos corresponde, según explica la propia organización en su página web, a una necesidad logística. El territorio a recorrer en este torneo es grande, con tres países y un Estados Unidos que contará con sedes repartidas en casi todo su territorio.

A ello se le suma que el organismo puede cambiar los horarios de comienzo de partido para beneficiar a los espectadores de diferentes países, con el objetivo de que más personas puedan ver el Mundial en diferentes partes del mundo a pesar de las diferentes husos horarios.

"El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias", detalló la FIFA en un comunicado.

Comienza la transmisión de Referí de la revelación del calendario del Mundial 2026

