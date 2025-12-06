Revelación del calendario del Mundial 2026 EN VIVO: la FIFA anunciará las sedes y los horarios de los 104 partidos del torneo en un nuevo evento

Live Blog Post

La ciudad en la que quiere quedarse la selección uruguaya durante el torneo

El director de selecciones de Uruguay, Jorge Giordano, dio detalles de la logística que la selección pondrá en marcha para disputar el Mundial 2026 donde según el sorteo de este viernes jugará en el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En charla mano a mano con Referí, Giordano dijo que Uruguay pretende hacer campamento en Atlanta para de ahí trasladarse a las ciudades donde le toque jugar.

"Mañana quedan definidas las ciudades, de acuerdo a eso tenemos hasta el 9 de enero para elegir nuestro campamento base y de ahí diseñar todos los viajes al juego y el retorno al campamento", contó Giordano entrevistado por Referí este viernes.