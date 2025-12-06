Este sábado a las 14:00 la FIFA realizará el "Match Schedule Reveal", un nuevo evento en el que anunciará las sedes y los horarios de los 104 partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, un día después del sorteo en el que quedaron definidos los 12 grupos de cuatro equipos del torneo.
Revelación del calendario del Mundial 2026 EN VIVO: la FIFA anunciará las sedes y los horarios de los 104 partidos del torneo en un nuevo evento
