MUNDIAL 2026

Los detalles de la logística de Uruguay en el Mundial 2026: qué ciudad quieren para hacer campamento, por qué es difícil y cuándo lo deciden

Jorge Giordano reveló detalles de lo que será la logística que se pondrá en marcha para la participación de Uruguay en el Mundial de 2026

5 de diciembre 2025 - 21:21hs
Andrés Fidanza - Desde Washington

Por  Andrés Fidanza - Desde Washington

El director de selecciones de Uruguay, Jorge Giordano dio detalles de la logística que la selección pondrá en marcha para disputar el Mundial 2026 donde según el sorteo de este viernes jugará en el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En charla mano a mano con Referí, Giordano dijo que Uruguay pretende hacer campamento en Atlanta para de ahí trasladarse a las ciudades donde le toque jugar.

Los días de los partidos, los horarios y las ciudades se definirán este sábado a la hora 14.00 de Uruguay.

En Canadá se jugará en Vancouver y Toronto.

En Estados Unidos las sedes son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el área de la bahía de San Francisco y Seattle.

En México las sedes estarán ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Mañana quedan definidas las ciudades, de acuerdo a eso tenemos hasta el 9 de enero para elegir nuestro campamento base y de ahí diseñar todos los viajes al juego y el retorno al campamento", contó Giordano entrevistado por Referí.

"Atlanta era un muy buen lugar, pero es muy difícil que nos toque porque antes de nosotros elige todo el bombo 1, incluso España elige primero que nosotros y no sé si nos podrá tocar o no", manifestó escasamente esperanzado.

Giordano expresó que prefiere que la lista del Mundial tenga a 23 y no a 26 jugadores.

"Tenemos una postura de 23 futbolistas, seguramente va a ser 26, hemos sentido en conversaciones con otras selecciones que si son 26 se va a pedir que vayan 26 a la banca y no 23. Preferimos 23 porque es el número lógico para la conformación de un plantel", manifestó.

selección uruguaya Jorge Giordano Mundial 2026

