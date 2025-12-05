Jorge Giordano a Referí: "Tenemos cómo competir con España", dio sus "favoritos" y anunció que Uruguay puede ser la "sorpresa"

El director de selecciones de Uruguay, Jorge Giordano , estuvo presente en Washington DC en el sorteo del Mundial 2026 donde Uruguay quedó emparejado en el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Después del sorteo, Giordano conversó mano a mano con Referí y dejó sus impresiones sobre los rivales que tendrá el equipo de Marcelo Bielsa en el grupo.

"Es un grupo equilibrado, con una selección que es una potencia (dijo por España), nosotros que somos una selección que tiene su prestigio , Arabia una selección que viene desarrollándose y creciendo , ya lo ha demostrado en el último Mundial y Cabo Verde que es un debutante" , comenzó diciendo.

Consultado específicamente por España, que es el vigente campeón de Europa , Giordano dijo: "Sinceramente tenemos cómo competir con España".

Si Uruguay pasa el grupo segundo puede ser rival de Argentina en 16avos de final, si el actual campeón mundial gana su grupo: "Está la posibilidad, pero no tenemos esa imaginación de proyectarnos tanto, primero tenemos que sortear la serie y ver lo que viene y competir de vuelta".

Jorge Giordano sobre Marcelo Bielsa: "Va a encontrar cómo revertir esta situación"

Sobre la ausencia del entrenador Marcelo Bielsa en la ceremonia del sorteo, Giordano dijo: "Prácticamente perdías cuatro días acá, con muchísimas actividades y decidio no veni t y entre la estructura nos estamos haciendo cargo de esas actividades.

El jueves, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso había dicho que Bielsa no viajó porque no le gustaban este tipo de eventos por su carácter "reacio".

Giordano se manifestó sobre la caída 5-1 contra Estados Unidos que generó un clima de inestabilidad con el entrenador Bielsa y que volvió a reflotar las tensiones en el manejo del grupo con los jugadores.

"El resultado por más que sea un partido amistoso golpea, puede ser que haya sido un aviso a tiempo en cuanto al resultado, pero tenemos un entrenador muy analítico, muy profundo y va a encontrar cómo revertir esta situación".

"Un poquito larga para mi gusto pero me gustó que deportistas estuvieran en el sorteo y tuvieran participación, fue una innovación", dijo Giordano en relación a la ceremonia llevada a cabo en Washington.

Los candidatos de Jorge Giordano y la "sorpresa" del Mundial 2026

Por último, al ser consultado por los "candidatos", el director de selecciones de Uruguay respondió: "Los habituales: Francia, Argentina, Inglaterra. Son por lo general las selecciones que siempre están como favoritas", dijo sin mencionar a Alemania o España.

Cuando se le preguntó por la sorpresa no lo dudó y dijo: "Nosotros".