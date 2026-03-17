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"Nos preocupa enormemente": Danza aseguró que se investiga el caso de la bebé que nació en la calle, a metros del hospital de Artigas

“Es un hecho que nos preocupa enormemente, hay cámaras ahí y están todas las condiciones dadas para hacer una investigación", sostuvo el presidente de ASSE

17 de marzo 2026 - 13:26hs
ASSE - Álvaro Danza y Cristina Lustemberg
Foto: Martín Martínez / FocoUy

Es un hecho que nos preocupa enormemente, hay cámaras ahí y están todas las condiciones dadas para hacer una investigación adecuada, profunda y certera del tema”, afirmó el jerarca.

Investigación en curso y cautela

Danza sostuvo que, mientras no se esclarezcan las circunstancias, no corresponde adelantar conclusiones. “Hasta que eso no esté terminado, no es prudente dar un dictamen de lo que me parece a mí que pasó”, señaló.

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El episodio ocurrió esta semana, cuando una mujer dio a luz en una cuneta frente al hospital, luego de no haber sido internada horas antes. La bebé fue asistida inicialmente por un particular que se encontraba en el lugar.

Consultado sobre la actuación del personal de salud, Danza indicó que los equipos de emergencia pueden intervenir fuera del centro asistencial en determinadas condiciones. “Se puede salir a atender a pacientes de los servicios de emergencia, hay que ver qué es lo que pasó en esta circunstancia”, explicó.

En ese sentido, detalló que “los médicos pueden salir en un radio razonable, que está en el entorno de los 50 o 100 metros”, aunque aclaró que no siempre cuentan con todos los insumos fuera del edificio. “No siempre que salen salen con el equipamiento adecuado, porque a veces no es trasladable hacia afuera, no obstante a lo cual es algo que se puede hacer”, agregó.

Eventuales responsabilidades

El presidente de ASSE remarcó que el foco debe estar en garantizar la atención adecuada a los pacientes y en esclarecer los hechos. “Lo primero es brindar condiciones adecuadas para la gente. Si eso implica salir, hay que hacerlo”, afirmó.

Además, sostuvo que, en caso de detectarse fallas, deberán asumirse las consecuencias. “Si hay responsabilidades, hay que identificarlas”, concluyó.

El caso y la denuncia de los padres

Una bebé nació en la vía pública, en una cuneta frente al hospital de Artigas, luego de que sus padres no fueran internados horas antes. Durante el traslado de urgencia, la mujer entró en trabajo de parto y la niña cayó al suelo al descender del vehículo.

El padre pidió ayuda en la emergencia, pero aseguró que no obtuvo respuesta inmediata. La primera asistencia fue brindada por un particular que realizó maniobras de reanimación, ya que la recién nacida no presentaba signos vitales.

La bebé, llamada Ana Clara, sufrió un fuerte golpe al nacer, pero luego fue atendida por personal médico. El padre anunció que presentará una denuncia por lo ocurrido.

El medio local Artigas Noticias compartió una conferencia de prensa donde las autoridades del centro de salud aseguran que el hospital "actuó según protocolo".

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