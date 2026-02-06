Noche de goles uruguayos en Brasil: Kike Olivera, el Pumita Rodríguez y Joaquín Lavega anotaron en los tres partidos del Brasileirao; mirá los videos
Kike Olivera marcó su primer gol en Bahia, mientras que el Pumita Rodríguez abrió la cuenta para Vasco
6 de febrero 2026 - 7:40hs
Los uruguayos Cristian “Kike” Olivera y José Luis “Puma” Rodríguez marcaron y ayudaron a Bahia y Vasco da Gama, respectivamente, a sumar un punto este jueves por la noche en la segunda jornada del Brasileirao, en la que también anotó un gol su compatriota Joaquín Lavega, para la victoria del Coritiba.
Olivera salvó el empate de local para Bahia en el minuto 78 frente a Fluminense, que se había adelantado con una jugada de billar que culminó John Kennedy en la primera mitad.
Fue el primer gol en su nuevo equipo para el atacante uruguayo, ex Gremio y que sonó para Nacional este año, que empezó en el banco y saltó al césped del Arena Fonte Nova de Salvador en el minuto 62, cuando sustituyó a Erick Pulga.
Poco después, empujó al fondo de la red un centro raso del argentino Mateo Sanabria, aprovechando una mala salida del golero del 'Flu'.
El otro partido que se disputó este jueves fue el de Cruzeiro y Coritiba, y también tuvo presencia uruguaya en las redes con Joaquín Lavega.
Luego de que Cruzeiro abriera el marcador con un tanto de Matheus Pereira a los 19 minutos, Lavega empató el partido para Coritiba en una de las últimas de la primera mitad, al conectar un pase de Bruno Melo que lo dejó frente al arquero Cassio.
joaquin lavega gol coritiba cruzeiro 20260205
Es el primer gol de Lavega desde su llegada al fútbol brasileño en enero de 2025. El extremo de 21 años estuvo durante el año pasado en Fluminense, donde solo jugó cinco partidos antes de ser cedido a Coritiba este año, donde ya va seis encuentros jugados entre el Brasileirao y el Campeonato Paranaense.
En el arranque de la segunda mitad Breno Lopes dio vuelta el partido para el club de Paraná, que obtuvo sus primeros tres puntos del campeonato y dejó a Cruzeiro último, con dos derrotas.
Así está la tabla del Brasileirao
Después de dos jornadas, Chapecoense, Fluminense y Bahía están empatados en la clasificación con cuatro puntos cada uno, mientras que Vasco da Gama, dirigido por el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, suma apenas uno.
A falta del resto de partidos, solo el Red Bull Bragantino ha ganado sus dos compromisos.