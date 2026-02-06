Inumet asegura que "habrá buen tiempo durante el Desfile de Llamadas": cómo estará el fin de semana en Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo prevé que se comporte el tiempo este fin de semana, que va desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero, y anunció un descenso de temperaturas, además de probables precipitaciones.
"Bajan las temperaturas y habrá buen tiempo durante el Desfile de Llamadas", aseguró el organismo oficial del tiempo a través de sus redes sociales.
Allí detalló que el viernes "habrá un descenso gradual de las temperaturas en todo el país, pero más marcado en el Sur".
Pese a que se prevén precipitaciones y tormentas "puntualmente fuertes asociadas al pasaje de un frente frío", tendrán una trayectoria hacia el Noreste, al tiempo que en el Sur "las condiciones mejoran a partir de la mañana".
El sábado, según Meteorología, las temperaturas seguirán bajando las temperaturas y el cielo se presentará "algo nuboso" y claro. "En el Norte podrían persistir algunas precipitaciones y tormentas en la madrugada, mejorando rápidamente", agrega.
La jornada dominical no presentará "cambios significativos" en los termómetros y el cielo estará claro y algo nuboso, pero no se prevén lluvias.
