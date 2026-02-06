Dólar
/ Nacional / CLIMA

Inumet asegura que "habrá buen tiempo durante el Desfile de Llamadas": cómo estará el fin de semana en Uruguay

Inumet adelantó cómo estará el tiempo este fin de semana en Uruguay, donde se celebra el Desfile de Llamadas

6 de febrero 2026 - 9:19hs
Desfile de llamadas 2025/Más que lonja
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo prevé que se comporte el tiempo este fin de semana, que va desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero, y anunció un descenso de temperaturas, además de probables precipitaciones.

"Bajan las temperaturas y habrá buen tiempo durante el Desfile de Llamadas", aseguró el organismo oficial del tiempo a través de sus redes sociales.

Allí detalló que el viernes "habrá un descenso gradual de las temperaturas en todo el país, pero más marcado en el Sur".

Pese a que se prevén precipitaciones y tormentas "puntualmente fuertes asociadas al pasaje de un frente frío", tendrán una trayectoria hacia el Noreste, al tiempo que en el Sur "las condiciones mejoran a partir de la mañana".

El sábado, según Meteorología, las temperaturas seguirán bajando las temperaturas y el cielo se presentará "algo nuboso" y claro. "En el Norte podrían persistir algunas precipitaciones y tormentas en la madrugada, mejorando rápidamente", agrega.

La jornada dominical no presentará "cambios significativos" en los termómetros y el cielo estará claro y algo nuboso, pero no se prevén lluvias.

