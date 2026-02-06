Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Brasil, Argentina y Paraguay ya mandaron el proyecto a sus parlamentos y Alemania asegura que habrá una "aplicación provisional"

Mientras en el Mercosur los gobiernos tienen una disputa por quién es el primero en ratificar el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, en el viejo continente Alemania presiona , con el respaldo de los principales líderes del bloque comunitario, para que haya una aplicación provisional del acuerdo luego de la decisión del Parlamento de enviar el acuerdo a la Justicia.

En Uruguay, el Poder Ejecutivo espera que a final de esta semana Asunción, como depositario del acuerdo, envíe el texto protocolizado en español y de esa forma poder enviar el proyecto de ley al Parlamento para que se apruebe lo antes posible.

Desde la embajada de Paraguay en Uruguay dijeron a El Observador que la copia certificada del acuerdo ya fue entregada el miércoles a la embajada en Asunción y que desde ahí llegará al país a través de valija diplomática. El acuerdo consta de 3.470 hojas.

La bancada oficialista ya tiene encaminada, en acuerdo con el Partido Nacional, la idea de conformar dos comisiones especiales (una en cada cámara) para recibir en conjunto a las delegaciones para que opinen sobre el acuerdo y luego cada comisión deberá aprobar el acuerdo por separado . Esas comisiones estarán conformadas por los miembros de la comisión de Asuntos Internacionales de cada cámara y se le sumarán otros legisladores que estén interesados en participar. La idea es que tanto en Diputados como en el Senado estén representados todos los partidos.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, entregó a fines de enero a la Asamblea General un pendrive con el texto del acuerdo pero fue un movimiento simbólico porque no se trata de un proyecto de ley –el único documento que el Parlamento puede tratar–. Apenas llegue el acuerdo, el Poder Ejecutivo deberá recolectar las firmas de todos los ministros y del presidente para enviarlo como proyecto de ley al Parlamento.

El gobierno paraguayo sí envió al Parlamento el acuerdo y el presidente Santiago Peña pidió que su aprobación sea rápida. “Hoy dimos un paso importante al entregar a la Comisión Permanente del Congreso, a través de su presidente, el senador Colym Soroka, el documento para la ratificación del Acuerdo Mercosur–Unión Europea. Somos el primer país del bloque en avanzar con este paso firme hacia la integración global”, escribió Peña en su cuenta de X el 29 de enero.

Incluso, la web oficial del Ministerio de Industria y Comercio también consignó la presentación del acuerdo: “Este acto habilita su ingreso formal al Poder Legislativo y marca el inicio del proceso institucional de ratificación del tratado”. El proyecto, sin embargo, hasta este jueves no figuraba en el Sistema de Información Legislativa de Paraguay.

El gobierno argentino, por su parte, remitió el proyecto al Congreso este jueves. La Nación informó que el acuerdo fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias previstas para febrero y la diputada nacional, Sabrina Ajmechet, confirmó el ingreso del proyecto en su cuenta de X.

El proyecto para que la Argentina ratifique el acuerdo Mercosur - UE



¡¡¡¡¡¡Que seamos el primer país del Mercosur en hacerlo ley y empezar a aprovechar los beneficios del acuerdo!!!!!!!!! pic.twitter.com/iWWxEkQ1CA — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) February 5, 2026

El documento también está certificado en portugués y por el eso gobierno de Lula da Silva envió el pasado lunes 2 el texto al Congreso. Las copias certificadas del acuerdo llegaron a Brasil el 26 de enero. El diputado brasileño, Celso Russomanno, dijo a El Observador que hay consenso en el Congreso para aprobar el acuerdo y que estiman que sobre final de febrero ya quede aprobado.

¿Por qué es importante ser el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo? Porque eso permitiría, si la Unión Europea así lo decide, que el acuerdo empiece a regir de manera provisional pese a que el Parlamento del bloque comunitario votó enviar el texto al Tribunal de Justicia Europeo para que se expida sobre si es compatible con la normativa de la UE. Esa decisión, que se tomó por apenas 10 votos de diferencia en casi 700, frenó el proceso normal de ratificación de la UE y el análisis del Tribunal de Justicia puede demorar hasta dos años.

El artículo 23.3 del acuerdo establece que “la aplicación provisional podrá tener lugar entre, por una parte, la Unión Europea y, por otra, uno o varios de los Estados Mercosur signatarios, de conformidad con sus respectivos procedimientos internos” y agrega que esa aplicación comenzará el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que el bloque europeo y el estado del Mercosur “se hayan notificado mutuamente de la finalización de sus procedimientos internos o la ratificación del presente acuerdo”.

La interpretación que hacen algunos líderes europeos es que los procedimientos internos de la UE ya están finalizados y por eso se podría avanzar en una aplicación provisional de la parte comercial. Se trata de una decisión política.

Incluso, el canciller alemán, Firedrich Merz, aseguró que eso va a suceder una vez que un país del Mercosur lo ratifique en su parlamento. “Habrá una entrada en vigor provisional de este acuerdo comercial tan pronto como el primer país sudamericano lo ratifique”, dijo Merz en un discurso en Frankfurt el lunes según reportó Bloomberg.

La idea de aplicar el acuerdo de forma provisional es respaldada también por el presidente de España, Pedro Sánchez, y por la presidenta de la Comisión Europea, Úrusula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

De todos modos, los contrarios al acuerdo también realizaron algunas advertencias. La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, advirtió a mediados de enero que si la Comisión Europea “llegara a imponer por la fuerza una aplicación provisional, ello constituiría (...) una forma de violación democrática”.

En Uruguay, la vicecanciller, Valeria Csukasi, había sido bastante escéptica sobre la posibilidad de que en el actual contexto la Comisión Europea tome la decisión de aplicar la parte comercial del acuerdo sin que el Parlamento Europeo lo ratifique.

"¿Es imaginable que la Comisión Europea, con los tractores cortando Francia o Bruselas y todos los países que se oponen, avance en ese sentido? No en este momento", dijo en diálogo con radio Carve la vicecanciller, Valeria Csukasi, a mediados de febrero.