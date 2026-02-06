Intendencia de Montevideo entregará contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín a partir de marzo

La alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, celebró la implementación a partir de marzo de la modalidad de recolección de residuos mediante contenedores intradomiciliarios en las zonas de Carrasco y Malvín.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), Ruiz expresó su entusiasmo por el nuevo sistema, que ya se aplica en otros barrios de Montevideo y en Canelones, donde el actual director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, estuvo al frente de la Gestión Ambiental en la comuna canaria. "Ojalá lo replique igual acá y funcione igual", señaló.

En cuanto a las características del Municipio E, la alcaldesa lo definió como un "barrio jardín con menos casas" y destacó que "es el lugar ideal para hacer ese trabajo con intradomiciliarios". El nuevo sistema de recolección se implementará en una zona de Carrasco y un área más pequeña de Malvín. Los detalles finales del plan se coordinarán en una reunión entre Ruiz y Herou, que se llevará a cabo el próximo lunes.

El último barrio Este mes, en el barrio Capurro, la Intendencia de Montevideo distribuyó nuevos contenedores de 120 litros para residuos mezclados y reciclables, como parte del programa Hogares Sustentables. Los vecinos pudieron retirar los contenedores en el Espacio Campomar, tras la actividad del 30 de enero.

Vecinos expresaron su apoyo al programa, destacando su contribución a una ciudad más limpia y eficiente en la clasificación de residuos. El horario de recolección varía según la zona del barrio. La zona 1 tendrá recolección los lunes y jueves, la zona 2 los martes y viernes, y la zona 3 los miércoles y sábados, con los materiales reciclables recogidos en días específicos. Los residuos recolectados se trasladan a un sitio de disposición final para su tratamiento adecuado.