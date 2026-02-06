Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 6 de febrero

El termómetro en Montevideo y Área Metropolitana se ubicará entre los 21°C y los 25°C, según Inumet

6 de febrero 2026 - 7:02hs
El cielo estará nuboso y algo nuboso
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa para este viernes 6 de febrero condiciones variables en todo el país, con temperaturas elevadas y la posibilidad de precipitaciones y tormentas en diferentes zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

La jornada comenzará con cielos cubiertos a nubosos, con algunas precipitaciones escasas. El termómetro se ubicará entre los 21°C y los 25°C. Se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde, con cielos claros y algo nubosos. El viento soplará del sector sur a una velocidad de 20-40 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la noche.

Este

Para el Este del país, se pronostican cielos cubiertos a nubosos por la mañana, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas, además de la presencia de neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C y los 30°C. En la tarde y noche, el cielo permanecerá nuboso a algo nuboso, con la posibilidad de nuevas precipitaciones y la persistencia de las neblinas. Los vientos serán del sector sur al noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Oeste

El Oeste del país verá cielos cubiertos a nubosos durante la mañana, con tormentas y precipitaciones probables. Las temperaturas rondarán entre los 19°C y los 32°C. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo se despeje parcialmente, aunque las precipitaciones seguirán siendo probables. Los vientos soplarán del sureste con ráfagas de hasta 40 km/h, y por la tarde, del sur al noreste, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el Norte del país, la mañana se presentará con nubosidad creciente, con probables lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas estarán entre los 22°C y los 36°C. Hacia la tarde y noche, se prevé un cielo mayormente nuboso a cubierto, con más precipitaciones y tormentas, especialmente acompañadas de altas temperaturas. Los vientos serán del sureste y este, con ráfagas de hasta 50 km/h, con posibilidades de ráfagas fuertes durante las tormentas.

