Christian Ebere llegó a México para ser nuevo jugador de Cruz Azul: la curiosa forma en la que se reveló el fichaje

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

El delantero nigeriano Christian Ebere llegó a México este viernes por la mañana para convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul, luego de varios días de negociaciones entre ese club y Plaza Colonia , club que un mes atrás había extendido la cesión del jugador con Nacional .

El delantero viajó en horas de la madrugada a México DF y llegó a la capital mexicana en las primeras horas de esta mañana , como se puede ver en un video difundido por el Diario Récord de aquel país.

A pesar de que a principios de enero Ebere se reincorporó al tricolor tras la renovación de su préstamo -y luego de llegar tarde a la pretemporada debido a desacuerdos en su salario -, en los últimos días de enero Plaza Colonia recibió varias propuestas del exterior para llevarse al atacante, y Nacional se había comprometido a no interponerse a su salida.

En los últimos días Plaza cerró la transferencia de Ebere a Cruz Azul, vendiendo el 100% de su ficha . Nacional se quedó con un 30% del pase por concepto de "vidriera", explicó el gerente patablanca Roberto García en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador.

El fichaje fue develado de una forma bastante curiosa: la Embajada de México en Uruguay publicó en sus redes una foto del nigeriano en su recinto, que visitó para obtener la visa que le permitió ingresar al país norteamericano, y hasta dijo el club al que se iba.

"Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del Cruz Azul", se lee en el tuit de la oficina consular.

"Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del @CruzAzul. pic.twitter.com/V88x16Hxlq — EmbaMex Uruguay (@EmbaMexUru) February 5, 2026

Tras un primer semestre de 2025 en Plaza Colonia, donde disputó 22 partidos y anotó un gol, Ebere volvió a Nacional, donde pasó de ser una opción de recambio con pocos minutos a uno de los jugadores más importantes en la obtención de la Liga AUF Uruguaya.

El nigeriano fue uno de los mejores de la final de ida contra Peñarol, y anotó el tanto del título en la vuelta.

Con el tricolor jugó 10 partidos en el segundo semestre de 2025, con un total de 364 minutos en cancha, en los que anotó tres goles.