Cayó un árbol sobre vehículos en Parque del Plata: una familia se salvó por acelerar a tiempo

Este miércoles, un árbol de eucalipto cayó sobre tres vehículos estacionados en la Rambla de Parque del Plata, frente a un parque acuático. Sin embargo, una familia que se encontraba dentro de uno de los autos logró salvar su vida gracias a una rápida reacción del conductor, quien aceleró en el momento justo antes de que el árbol se desplomara por completo.

Según informó el medio local Diario de Arena, el incidente ocurrió mientras la familia esperaba y el conductor de la camioneta, al percatarse del sonido de la caída de una rama, reaccionó de inmediato al acelerar. "Aceleré para atrás, y eso nos salvó. Si hubiésemos estado ahí, no contábamos el cuento", comentó el hombre. Afortunadamente, tanto él como su esposa y su hijo resultaron ilesos. "Estamos todos bien", aseguró el conductor.

El usuario Daniel Moragues compartió el hecho en sus redes sociales, donde reclamó por el "patético mantenimiento en general de la Intendencia de Canelones".

El usuario Daniel Moragues compartió el hecho en sus redes sociales, donde reclamó por el "patético mantenimiento en general de la Intendencia de Canelones".

El patético mantenimiento en general de la Intendencia de Canelones no llevo a una desgracia por pocos centímetros. Esto es el Parque del Plata real y POSTA. Cuando avisas de arboles peligrosos en todo el departamento se te cagan de risa en la cara prácticamente #lapostaredesuy pic.twitter.com/sPi61j0Jkm — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) February 5, 2026 

El incidente, que pudo haber tenido consecuencias fatales, también generó preocupación entre otros testigos. Uno de los afectados, que se encontraba esperando a su hijo en el parque de juegos, recordó el reciente accidente en la reserva de Pan de Azúcar, donde una mujer perdió la vida tras la caída de un árbol. "Las raíces estaban todas podridas, alguien tiene que hacer algo, limpiar esto. No sucedió una desgracia, pero podría haber pasado lo mismo que en Maldonado, donde se perdió una vida", expresó.

Este trágico accidente al que hace referencia el testigo ocurrió el 14 de enero, cuando una mujer de 38 años, oriunda de Fray Bentos (Río Negro), murió al ser aplastada por un árbol mientras paseaba con su familia en la reserva del Cerro Pan de Azúcar. En esa ocasión, su esposo y sus dos hijos resultaron ilesos.