Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

Cayó un árbol sobre vehículos en Parque del Plata: una familia se salvó por acelerar a tiempo

El incidente ocurrió mientras la familia esperaba y el conductor de la camioneta, al percatarse del sonido de la caída de una rama, reaccionó de inmediato

6 de febrero 2026 - 10:00hs
arbolparquedelplata

Este miércoles, un árbol de eucalipto cayó sobre tres vehículos estacionados en la Rambla de Parque del Plata, frente a un parque acuático. Sin embargo, una familia que se encontraba dentro de uno de los autos logró salvar su vida gracias a una rápida reacción del conductor, quien aceleró en el momento justo antes de que el árbol se desplomara por completo.

Según informó el medio local Diario de Arena, el incidente ocurrió mientras la familia esperaba y el conductor de la camioneta, al percatarse del sonido de la caída de una rama, reaccionó de inmediato al acelerar. "Aceleré para atrás, y eso nos salvó. Si hubiésemos estado ahí, no contábamos el cuento", comentó el hombre. Afortunadamente, tanto él como su esposa y su hijo resultaron ilesos. "Estamos todos bien", aseguró el conductor.

El usuario Daniel Moragues compartió el hecho en sus redes sociales, donde reclamó por el "patético mantenimiento en general de la Intendencia de Canelones".

Más noticias
partido nacional inhabilita a javier radiccioni luego de que la justicia dispusiera prision preventiva por violencia domestica
CARTA

Partido Nacional inhabilita a Javier Radiccioni luego de que la Justicia dispusiera prisión preventiva por violencia doméstica

justicia prorrogo medidas cautelares a charles carrera hasta el 10 de junio
JUDICIALES

Justicia prorrogó medidas cautelares a Charles Carrera hasta el 10 de junio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danimoraguesuy/status/2019415888718639198?s=46&t=BP4J_CsIkL959gE5PMDLsA&partner=&hide_thread=false

El incidente, que pudo haber tenido consecuencias fatales, también generó preocupación entre otros testigos. Uno de los afectados, que se encontraba esperando a su hijo en el parque de juegos, recordó el reciente accidente en la reserva de Pan de Azúcar, donde una mujer perdió la vida tras la caída de un árbol. "Las raíces estaban todas podridas, alguien tiene que hacer algo, limpiar esto. No sucedió una desgracia, pero podría haber pasado lo mismo que en Maldonado, donde se perdió una vida", expresó.

Este trágico accidente al que hace referencia el testigo ocurrió el 14 de enero, cuando una mujer de 38 años, oriunda de Fray Bentos (Río Negro), murió al ser aplastada por un árbol mientras paseaba con su familia en la reserva del Cerro Pan de Azúcar. En esa ocasión, su esposo y sus dos hijos resultaron ilesos.

Temas:

árbol Parque del Plata Canelones

Seguí leyendo

Las más leídas

Techitos Verdes
FERIA EN CORDÓN

La caída de los Techitos Verdes: ya "nadie" va a la feria y los comerciantes reclaman a la IM por decenas de locales cerrados

Plan Invierno del Mides
MIDES

Gobierno adjudicó a "fundación amiga" de los blancos la gestión de un centro para personas en situación de calle

Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida

A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos