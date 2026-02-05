Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El zaguero Mauricio Lemos, inactivo en los últimos seis meses, es nuevo jugador de Peñarol tras quedar libre en Vasco da Gama

Mauricio Lemos, que jugó por última vez el 2 de agosto, llega libre a Peñarol, por una temporada, para reforzar la zaga

5 de febrero 2026 - 23:34hs
Mauricio Lemos
Mauricio Lemos C. Dos Santos

Tras la mala experiencia que tuvo con Gastón Silva en la temporada 2025, Peñarol volvió a apostar -a dos días de iniciar el Torneo Apertura- por un jugador que viene con mucha inactividad en la temporada pasada. En la noche de este jueves, los presididos por Ignacio Ruglio acordaron los términos contractuales con el defensor Mauricio Lemos.

El zaguero central formado por Defensor Sporting terminó contrato con Vasco da Gama el 31 de diciembre tras estar los últimos 21 partidos de la temporada afuera de las convocatorias.

Su último partido fue el 2 de agosto del año pasado, por el Brasileirao, contra Mirassol, en un partido donde salió al minuto 63.

Actualmente tiene 30 años y su objetivo será disimular esa falta de juego con su gran experiencia, forjada con varias temporadas en el fútbol europeo: Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahce, Beerschot, además de su pasaje por el fútbol brasileño en Atlético Mineiro y Vasco.

Federico Bais y Agustín Dos Santos a la derecha en los penales de la Supercopa
CLÁSICO

En la era Vairo-Perchman, los juveniles de Nacional tienen mucho menos protagonismo que los de Peñarol en los clásicos

Diego Aguirre
PEÑAROL

El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

En enero de 2025, estuvo muy cerca de llegar a Peñarol, pero finalmente terminó arreglando en Vasco.

Con la selección uruguaya jugó tres amistosos, contra Polonia, Brasil y Cuba.

Si bien Aguirre no pidió inicialmente un zaguero, finalmente el DT terminó dándole el visto bueno al pedido de varios dirigentes de reforzar esa zona donde Peñarol perdió el año pasado a Guzmán Rodríguez a comienzos de año, a Juan Rodríguez y Léo Coelho a mitad de temporada y a Javier Méndez y Gastón Silva a fin de año.

Llegaron Lucas Ferreira desde Defensa y Justicia, a préstamo por un año, y retornó Andrés Madruga que estaba a préstamo en Manta de Ecuador.

El DT también puede usar en esa zona a Maximiliano Olivera y Matías González, que volvió de préstamo a Danubio como lateral derecho.

El club tiene para proyectar a los juveniles Rodrigo y Facundo Álvez.

El principal activo para vender es Nahuel Herrera por quien se buscará concretar una buena venta a mitad de año.

Peñarol espera que esta experiencia resulte mejor que la de Gastón Silva que llegó con sus pergaminos de haber sido jugador de selección, también con experiencia en Europa y Brasil pero en los aurinegros solo llegó a jugar 11 partidos con apenas 485 minutos en cancha.

Peñarol Mauricio Lemos Vasco da Gama

