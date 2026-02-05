Aguada eliminado de la Basketball Champions League Américas con una penosa actuación ante Boca Juniors

Aguada dejó una pésima imagen en su retorno al ruedo internacional. El año pasado renunció a su participación en la Basketball Champions League Américas, siendo el campeón de la Liga Uruguaya. Este año asumió el desafío pero nunca estuvo a la altura de las exigencias del certamen. Este jueves perdió 101-54 en Belo Horizonte ante Boca Juniors y quedó eliminado.

La derrota del miércoles ante el local Minas Tenis (62-94) dejó a Aguada obligado a ganar esta tarde y luego esperar que los brasileños vencieran a los argentinos.

No hubo necesidad para la espera. Aguada nunca compitió este jueves y cayó por 47 puntos .

Un 28-11 al cabo del primer cuarto dejó rápidamente el partido liquidado para Boca que a lo largo de los siguientes cuartos solo se dedicó a ampliar el marcador.

Sebastián Vega y Bruno Barreiro fueron los goleadores de Boca con 15 tantos cada uno.

Vega cerró los playoffs 2021-2022 con Aguada en un partido que terminó con derrota ante Peñarol, en semifinales.

Boca es ahora dirigido por Nicolás Casalánguida que fue entrenador de Aguada en el cierre de esa temporada 2021-2022.

En Boca jugó Michael Smith, gravitante con Nacional en las finales de la pasada Liga contra Aguada, al que venció 4-3. Marcó 6 tantos y dio 5 asistencias.

También jugó el argentino Franco Giorgetti, ex Goes y Aguada. Hizo 14 puntos y bajó 7 rebotes.

Con 25 puntos y 9 rebotes, Luis Santos fue el único de Aguada que ofreció resistencia en el partido.

