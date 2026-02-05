Dólar
Aguada eliminado de la Basketball Champions League Américas con una penosa actuación ante Boca Juniors

Aguada perdió por 47 puntos contra Boca Juniors quedando eliminado en la fase de grupos de la Basketball Champions League Américas con un solo triunfo en seis partidos

5 de febrero 2026 - 21:27hs
Wayne Langston y Agustín Zuvich

Wayne Langston y Agustín Zuvich

Foto: @BasquetBocaJrs

Aguada dejó una pésima imagen en su retorno al ruedo internacional. El año pasado renunció a su participación en la Basketball Champions League Américas, siendo el campeón de la Liga Uruguaya. Este año asumió el desafío pero nunca estuvo a la altura de las exigencias del certamen. Este jueves perdió 101-54 en Belo Horizonte ante Boca Juniors y quedó eliminado.

No hubo necesidad para la espera. Aguada nunca compitió este jueves y cayó por 47 puntos.

Un 28-11 al cabo del primer cuarto dejó rápidamente el partido liquidado para Boca que a lo largo de los siguientes cuartos solo se dedicó a ampliar el marcador.

Hinchada de Welcome
LIGA URUGUAYA

Insólito: tras ganarle a Peñarol, Aguada perdió con Welcome y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro ya se aseguró los playoffs

Earl Clark y Danilo Fuzaro
CHAMPIONS

Sin Donald Sims, Aguada sufrió una paliza ante Minas Tenis en la Champions y este jueves se juega su última chance contra Boca Juniors

Sebastián Vega y Bruno Barreiro fueron los goleadores de Boca con 15 tantos cada uno.

Vega cerró los playoffs 2021-2022 con Aguada en un partido que terminó con derrota ante Peñarol, en semifinales.

Boca es ahora dirigido por Nicolás Casalánguida que fue entrenador de Aguada en el cierre de esa temporada 2021-2022.

En Boca jugó Michael Smith, gravitante con Nacional en las finales de la pasada Liga contra Aguada, al que venció 4-3. Marcó 6 tantos y dio 5 asistencias.

También jugó el argentino Franco Giorgetti, ex Goes y Aguada. Hizo 14 puntos y bajó 7 rebotes.

Con 25 puntos y 9 rebotes, Luis Santos fue el único de Aguada que ofreció resistencia en el partido.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

