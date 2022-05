Casalánguida: "Lo de Aguada es digno de un análisis sociológico, solo vi algo igual en equipos griegos o turcos"

A Nicolás Casalánguida, entrenador argentino de 43 años, le gusta caminar por las calles y escuchar a su gente. Palpar de primera mano el termómetro popular y sentir como la fluctuación de los resultados deportivos impactan en el ánimo de los hinchas. Y en Aguada, encontró una caja de resonancia increíble para experimentar en devoluciones, exigencias y muestras de afecto.

"Un día salí al mediodía del club y un hincha paró con el auto y ofreció llevarme. Otro día un hincha paró y me terminó llevando al cumpleaños de su padre que no podía creer que el entrenador de Aguada fuera a saludarlo. '¡Qué bien que jugó Bavosi!', me dijo un muchacho en el supermercado cuando me pesaba un kilo de tomates. Otra vez se bajó un hincha de la bicicleta, iba con el hijo, y solo me dijo que Aguada tenía que ganar", contó el entrenador a Referí.

Leonardo Carreño

Bavosi y Casalánguida

Campeón de la Liga Argentina (2012-2013 con Estudiantes de Corrientes), de la Liga Sudamericana de Clubes (2012 con Estudiantes de Corrientes) y de la Liga Mexicana (Fuerza Regia 2021), Casalánguida también dirigió en Venezuela y en la selección argentina, tanto como asistente técnico, como DT principal en la mayor y en la U 19. Tiene buena parte del mundo recorrida.

Sin embargo, el fenómeno Aguada no para de sorprenderlo día a día. "Lo de Aguada es digno de un análisis sociológico, solo vi algo igual en equipos griegos o turcos".

Con la misma capacidad analítica que encara cada partido, el DT se explaya en su concepto: "Aguada no tiene simpatizantes, tiene fanáticos. La gente que es de Aguada no es hincha, es fanática. Eso conlleva a tener una energía y un nivel de cuasi obsesión a la hora de ver al equipo y a disfrutar con llanto el ganar o el perder. Son cuestiones únicas que solo se pueden asemejar al fútbol, es todo un fenómeno sociológico con el que me tocó enfrentarme en Liga de las Américas y que ahora vivo en carne propia. Sigo sorprendido con cada muestra de afecto y apoyo, y no de ahora que le ganamos a Goes sino también en cada momento de adversidad. Por eso al hincha que se presenta respetuosamente lo escucho y me gusta tener un intercambio".

La serie ante Goes, número 1 de los playoffs, que se terminó el viernes con un agónico triunfo en alargue por 96 a 94 para darle a Aguada, número 8, ya es historia. Pero ya dejó una huella que será indeleble al tiempo.

"La sensación que quedó es positiva porque ganar la serie era algo pretendido por todo el equipo sabiendo que el rival era Goes, un equipo muy ordenado, muy bien dirigido por (Guillermo) Narvarte, que no hizo cambios en todo el año y que deportivamente ya era de alta complejidad, más allá de todo lo externo que conlleva un clásico y de las adversidades de los obstáculos que tuvimos al perder jugadores por lesión. Y más como se ganó la serie, en un suplementario al que se llegó con triples (de Goes) convertidos en los últimos segundos de posesión con el tablero, una serie con muchas cuestiones emocionales, vivida con mucha pasión de los dos lados, a cancha llena, con entradas que se agotaron en cuatro minutos. Fue lindo vivirlo como se vivió. Fuimos evolucionando en la serie, mejorando como equipo y adaptando a los jugadores nuevos. Creo que fue un poderío nuestro la adaptación a la serie, sobre todo por los jugadores que debieron entender los cambios y enseñar cuestiones ya aprendidas antes por el resto de los jugadores. Entonces, por muchos motivos fue muy positivo, pero la alegría dura una hora, tres a lo sumo. Porque ahora ya estamos pensando en Peñarol. Lo que pasó será historia y de la épica por lo interesante que fueron los juegos y todo lo que sufrimos", analizó el entrenador argentino.

Leonardo Carreño

Tyreek Duren, clave en la serie ante Goes

Repasando cuestiones del juego ante Goes, Casalánguida resaltó como principales virtudes del equipo su capacidad defensiva y la fortaleza para revertir momentos de adversidad: "Bajamos 10 puntos de promedio a Goes. Ellos convertían 82 puntos por partido y hasta el último los dejamos en 72 lo cual es mucho contra un equipo de juego consolidado. Además, tuvimos capacidad para fortalecernos en momentos adversos. En varios juegos estuvimos entre 12 y 15 puntos abajo y nos poníamos en un marco competitivo en pocos minutos. Esa capacidad de cambiar en el partido fue clave, el equipo siempre pudo sobreponerse durante el juego y eso es fundamental porque es una demostración de mentalidad para el otro equipo que no te puede dar nunca por muerto".

"También tuvimos la practicidad de interpretar que al no tener tiempo no podíamos poner excusas por las ausencias. Tuvimos que ser prácticos para jugar lo mejor posible sabiendo que no podíamos alcanzar el umbral del equipo sin entrenar y con tantos cambios", agregó.

Para Casalánguida dirigir a Aguada es un desafío inédito en su carrera. Jamás tomó un equipo a mitad de campeonato. Siempre fue un entrenador de procesos. A Aguada llegó por Daniel Seoane tras la 22ª fecha de la fase regular.

"En mis últimos años he asumido desafíos que me exigen al máximo y Aguada me demanda poner todo mi enfoque y esfuerzo para darle al equipo la mejor dinámica colectiva posible. En esta profesión hay que asumir riesgos siempre y esto nos pone a prueba a todos. Es un desafío inmenso. En sesenta días tuvimos ocho cambios", puntualizó.

Desde su llegada, Casalánguida cambió a Avry Holmes por Tyreek Duren, al canadiense Chad Posthumus por el esloveno Martin Krampelj, al venezolano José Ascanio que fue reemplazo temporal de Marcos Mata y a este lo tuvo que cambiar por Al Thornton. Además, Mathías Calfani se lesionó y fue cambiado por Agustín Zuvich.

Sobre Leandro García Morales, clave en el cierre del quinto partido contra Goes, el entrenador expresó: “Siempre es un placer inmenso contar con jugadores ganadores, de estirpe competitiva que saben afrontar momentos complicados con seguridad y aplomo. Y Leandro es un jugador al que no se puede en ningún momento desestimar o subestimar o pensar que no puede dañar. Tiene mucha mentalidad tanto para atravesar molestias y dolores físicos como un mal momento del equipo a lo que suma esa capacidad y experiencia para saber cómo ayudar para hacer ganar al equipo”.

Leonardo Carreño

García Morales, factor decisivo en el quinto punto

Este lunes, desde la hora 22.30, Aguada enfrentará a Peñarol en el primer partido de la serie semifinal de la Liga. El encuentro se disputará en el Antel Arena.

“Nos vamos a encontrar con la mejor versión de Peñarol es evidente que fue avanzando con el correr de la competencia, solo cambió los escoltas y tienen volumen de juego por el conocimiento y el tiempo de trabajo lo que lo hace un rival muy peligroso, tiene tres extranjeros (Orlando Méndez, Lee Roberts y John Flowers) de trayectoria ganadora, es un equipo defensivamente sólido, típico de los equipos de Pablo López que saben a lo que juegan, con reglas defensivas y una rotación solida de entre nueve y 10 jugadores”.

