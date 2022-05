"Hermano, no puede ser legal jugar tan tarde", la reacción del estadounidense de Aguada con la hora del clásico con Goes

Aguada y Goes jugarán el quinto y definitivo partido de su serie de playoffs, por los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol este viernes a la hora 22.45 en el Palacio Peñarol.

El horario tan tardío generó una ola de críticas de parte de los seguidores de ambos equipos.

El problema de la fijación para ese horario es que antes juegan Plaza Colonia y Peñarol por la 12ª fecha del Torneo Apertura de fútbol (el partido se corrió de la hora 20.30 a las 19.30) y ambos eventos serán televisados por Tenfield.

A su vez, el clásico demanda un importante operativo policial que no se puede brindar un sábado cuando hay fútbol.

Eso llevó a fijarlo en un horario de trasnoche, lo cual generó la reacción del estadounidense Tyreek Duren, hasta ahora el mejor jugador de la serie de Aguada.

En una respuesta de Twitter, irónicamente le dijeron que el horario del partido era de la costa oeste, como ocurre en la NBA, a lo que Duren contestó: "Hermano, no puede ser legal jugar tan tarde".

La respuesta de Duren

Este miércoles quedaron fijados, después de una larga reunión y de intentar contemplar un montón de solicitudes de días y horarios, las fechas para el comienzo de la disputa de las semifinales y también de las siete finales.

Por un lado jugarán Biguá, campeón defensor, con Trouville y por el otro Peñarol con el ganador del Aguada-Goes del viernes.

Lunes

Biguá-Trouville, hora 20.15 en el Antel Arena

Peñarol-Aguada o Goes, hora 22.30 en el Antel Arena

Jueves

Biguá-Trouville, hora 21.15 en el Palacio Peñarol

Viernes

Peñarol-Aguada o Goes, hora 21.15 en cancha a definir

Lunes 23

Biguá-Trouville, hora 21.15 en el Palacio Peñarol

Martes 24

Peñarol-Aguada o Goes, hora 21.15 en cancha a definir

De ser necesarios, los cuartos partidos se jugarían el sábado 28 y un quinto partido el lunes 30 de este mes.

Las finales, por su parte, se jugarán a partir del jueves 2 de junio en una serie al mejor de siete partidos. Las fechas ya están pactadas: jueves 2, sábado 4, lunes 6, lunes 13 tras un parate de siete días y de ser necesarios más juegos las fechas serán: jueves 16, lunes 20 y miércoles 22. La sede de las finales será siempre el Antel Arena.