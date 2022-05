Aguada dio vuelta el partido ante Goes en el último cuarto y quedó a una victoria de semifinales

Con un último cuarto demoledor, en el que marcó un parcial de 30-14, Aguada venció a Goes 85-80 y se quedó con el triunfo en el tercer partido en la serie de playoffs de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Goes mantuvo el control del juego hasta que en el último parcial, los rojiverdes dieron vuelta el partido, pasaron 72-71 a falta de cinco minutos para el final y se llevaron la victoria.

El esloveno Kramplej con 30 puntos, Duren con 27 puntos y Zuvich con 11 rebotes fueron los destacados en Aguada, en las estadísticas.

En Goes, Colmenares aportó 22 puntos y Joaquín Osimani, 19.

Los parciales: Goes 26-23, Goes 47-39 y Goes 66-55.

En el primer partido Aguada se impuso 82-71 y en el segundo Goes 70-69.

El cuarto punto lo jugarán el martes en el Palacio Peñarol. Si gana Aguada clasificará a semifinales y si triunfa Goes, irán a un quinto y definitivo encuentro.

Así están los playoffs

Los playoffs de la Liga

Urupan 2-2 Trouville

1º partido: Urupan 92-84 Trouville

2º partido: Urupan 90-91 Trouville

3º partido: Urupan 73-87 Trouville

4º partido: Urupan 97-84 Trouville

Biguá 2-2 Olimpia

1º partido: Biguá 84-85 Olimpia

2º partido: Biguá 68-67 Olimpia

3º partido: Biguá 83-77 Olimpia

4º partido: Biguá 77-81 Olimpia

Peñarol 2-2 Malvín

1º partido: Peñarol 91-71 Malvín

2º partido: Peñarol 49-71 Malvín

3º partido: Peñarol 71-61 Malvín

4º partido: Peñarol 67-70 Malvín

Goes 1-2 Aguada

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: Goes 80-85 Aguada