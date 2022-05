Aguada-Goes juegan su cuarto partido de playoffs: el misionero se fue arriba 43-24 al descanso largo

Aguada y Goes juegan un cuarto clásico por la serie de playoffs de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El rojiverde lidera la misma 2 a 1 y de ganar esta noche logrará meterse en las semifinales del certamen y eliminar al número 1 de la fase regular.

Federico Bavosi, Tyreek Duren, Federico Pereiras, Agustín Zuvich y Martin Krampelj fue el quinteto inicial elegido por el argentino Nicolás Casalánguida.

Joaquín Osimani, Martín Osimani, Johnwen Villegas, Franco Giorgetti y Néstor Colmenares fue el equipo de arranque de los dirigidos por el también argentino Guillermo Narvarte

Andrés Barthel, Diego Ortiz y Martín Fernández son los árbitros de la contienda.

Aguada cuenta como gran novedad con la presencia del estadounidense Al Thornton, ex NBA que salió campeón con el club en 2018-2019 y en 2019-2020. Se fue tras jugar la Liga 2021 y viene de defender a Peñarol de Mar del Plata en Argentina.

Llegó en lugar de Marcos Mata, quien sufrió rotura de meniscos y Aguada fue habilitado al recambio por una junta médica especial, porque ya no se pueden cambiar extranjeros por razones técnicas.

Además, Sebastián Izaguirre está afuera por un desgarro de aductores. Si hay quinto partido, tampoco estará el viernes. Aguada ya ejecutó el recambio de ficha nacional por la rotura de plastia de ligamentos de Mathías Calfani, quien fue sustituido por Agustín Zuvich.

Primer cuarto

Goes arrancó muy enchufado y con tres triples consecutivos abrió una ventaja de 10 puntos (13-3) que llevó a Casalánguida a su primer pedido de tiempo.

Krampelj había tenido un inicio muy flojo y en las primeras de cambio fue sustituido por Thornton, ovacionado al entrar.

Goes impuso sus formas desde la toma del rebote (11-7) y también por su actitud en defensa, a partir de la cual pudo correr y buscar mejores opciones de tiro. En materia de triples, tiró cinco y metió tres contra uno de seis del aguatero.

Giorgetti fue el más destacado con nueve puntos.

El partido

Primer cuarto: Goes 24-12

Segundo cuarto: Goes 43-24

Tercer cuarto:

Final:

Mirá acá las estadísticas del partido.

Los playoffs de la Liga

Urupan 2-3 Trouville

1º partido: Urupan 92-84 Trouville

2º partido: Urupan 90-91 Trouville

3º partido: Urupan 73-87 Trouville

4º partido: Urupan 97-84 Trouville

5º partido: Urupan 79-84 Trouville

Biguá 2-3 Olimpia

1º partido: Biguá 84-85 Olimpia

2º partido: Biguá 68-67 Olimpia

3º partido: Biguá 83-77 Olimpia

4º partido: Biguá 77-81 Olimpia

5º partido: Biguá 93-83 Olimpia

Peñarol 3-2 Malvín

1º partido: Peñarol 91-71 Malvín

2º partido: Peñarol 49-71 Malvín

3º partido: Peñarol 71-61 Malvín

4º partido: Peñarol 67-70 Malvín

5º partido: Peñarol 69-65 Malvín

Goes 1-2 Aguada

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: Aguada 85-80 Goes

4º partido: