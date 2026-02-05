Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 5 de febrero

Prevén cielo nuboso, con probables precipitaciones y tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 5 de febrero que advierte sobre tormentas aisladas y altas temperaturas que afectarán diversas regiones del país.

Montevideo y Área Metropolitana Para la mañana de este jueves, se espera un día nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, además de la presencia de neblinas. La temperatura rondará los 21°C por la mañana y alcanzará los 33°C en horas de la tarde. El viento será moderado, proveniente del sector este con ráfagas entre 10 y 40 km/h, cambiando a variables en la tarde/noche con vientos de hasta 20 km/h, y ocasionales rachas fuertes asociadas a tormentas.

Este La jornada en la zona este comenzará con un aumento de nubosidad y tormentas aisladas. Se espera también la presencia de neblinas y bancos de niebla. La temperatura por la mañana será de 18°C, ascendiendo a 37°C durante la tarde. El viento será moderado, con ráfagas de hasta 40 km/h en la mañana, y en la tarde/noche, se registrarán vientos provenientes del noreste al sureste con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste En el oeste del país, el clima será similar al del resto del país, con nubosidad creciente, precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima de 39°C. Durante el día se esperan ráfagas de viento provenientes del este, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche, el viento cambiará a sureste con rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Norte El pronóstico en el norte del país incluye temperaturas muy altas, con mínimas de 21°C y máximas de 40°C. El día comenzará algo nuboso y nuboso, con vientos moderados del sector este, y en la tarde/noche, se espera un aumento de nubosidad, con vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.